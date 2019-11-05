Захарова раскритиковала отказ Эстонии пустить в свои воды судно РФ

Вызывает крайнее недоумение отказ без объяснения причин в заходе в территориальные воды Эстонии судна "Академик Примаков", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, это же судно получало в текущем году уже дважды соответствующее разрешение от эстонской стороны. "На этот раз ответили отказом, причем без объяснения причин", - уточнила Захарова. Дипломат особо отметила, что за последнее время это уже третий случай, когда Таллин отказывает российским морякам и воздушным судам. Так, в начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства РФ на борту, а в апреле этого года - заход в территориальные воды российскому учебному судну "Седов".

"Российская сторона фиксирует эти недружественные демарши и будет учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией", - заключила Захарова.