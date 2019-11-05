Видео: жеребец бросился в огонь ради жеребенка и кобылы

В Калифорнии во время ландшафтного пожара жеребец прискакал на помощь своему семейству в зону, охваченную дымом и огнем. Скакун сопроводил лошадь с жеребенком в безопасное место.

Ролик был снят во время спасения животных с территории охваченного пламенем скотоводческого ранчо, расположенного около города Сими-Вэлли.

После эвакуации животных с фермы один из жеребцов вырвался из табуна и примчался к месту пожара. Там он нашел гнедую кобылу и вороного жеребенка и погнал их к выходу.

Видео моментально стало вирусным в соцсетях и набрало больше 11 миллионов просмотров.