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05.11.2019 19:07
Рубрика: В мире

Время собирать камни

Жителям Амстердама раздадут фрагменты старых домов
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8007)
Отныне каждый житель Амстердама сможет забрать себе "кусочек города" - фронтоны домов, фрагменты каменной резьбы, сколы орнамента, лепнины и другие исторические артефакты, которые хранятся на складах. Уникальный проект по возрождению архитектурного наследия запустил городской совет Амстердама, опубликовавший реестр таких фрагментов, некогда украшавших исторические здания. Большинство датируются 17-м столетием и даже Средневековьем.
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Как пишет The Guardian, один из красивейших европейских городов в XX веке пережил две волны реновации - перед самой Второй мировой войной и затем уже в шестидесятые. В результате с фасадов многих домов были сбиты сотни оригинальных деталей. К счастью, они оказались не на помойке, а хранятся в 200 огромных контейнерах на неком секретном складе. Любой желающий может подать заявку на понравившийся архитектурный фрагмент и получить его совершенно бесплатно уже весной 2020 года. Главное - представить в департамент памятников и археологии убедительное обоснование о том, как с пользой приспособить тот или иной обломок. "Камни, наличники или колонны станут прекрасным дополнением к новым строительным проектам. А что, если вы хотите использовать их как арт-объекты или музейные экспонаты? Мы открыты вашим творческим идеям!" - говорится на сайте ведомства. К некоторым артефактам даже прилагаются чертежи, позволяющие восстановить их исторический облик.

В мире Европа Нидерланды
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