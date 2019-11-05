Жителям Амстердама раздадут фрагменты старых домов

Отныне каждый житель Амстердама сможет забрать себе "кусочек города" - фронтоны домов, фрагменты каменной резьбы, сколы орнамента, лепнины и другие исторические артефакты, которые хранятся на складах. Уникальный проект по возрождению архитектурного наследия запустил городской совет Амстердама, опубликовавший реестр таких фрагментов, некогда украшавших исторические здания. Большинство датируются 17-м столетием и даже Средневековьем.

Как пишет The Guardian, один из красивейших европейских городов в XX веке пережил две волны реновации - перед самой Второй мировой войной и затем уже в шестидесятые. В результате с фасадов многих домов были сбиты сотни оригинальных деталей. К счастью, они оказались не на помойке, а хранятся в 200 огромных контейнерах на неком секретном складе. Любой желающий может подать заявку на понравившийся архитектурный фрагмент и получить его совершенно бесплатно уже весной 2020 года. Главное - представить в департамент памятников и археологии убедительное обоснование о том, как с пользой приспособить тот или иной обломок. "Камни, наличники или колонны станут прекрасным дополнением к новым строительным проектам. А что, если вы хотите использовать их как арт-объекты или музейные экспонаты? Мы открыты вашим творческим идеям!" - говорится на сайте ведомства. К некоторым артефактам даже прилагаются чертежи, позволяющие восстановить их исторический облик.