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06.11.2019 22:18
Рубрика: В мире

57 человек пострадали из-за утечки химического вещества в Англии

Текст: Алексей Чуриков

Британские СМИ сообщают о массовом отравлении неизвестным химическим веществом в графстве Кент. По сведениям телеканала Sky News, на данный момент насчитывается, по меньшей мере, 57 пострадавших. Все они испытывают сильное затруднения с дыханием.

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Пожарно-спасательные и медицинские службы в настоящий момент работают в районе Саттон-Роуд, Лэнгли. По данным медиков, ни один из пострадавших не находится в тяжелом состоянии.

На место происшествия также прибыло несколько нарядов по борьбе с утечками опасных химических материалов. По предварительным сведениям, утечка неустановленного химиката имеет местное происхождение.

В мире Европа Великобритания
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