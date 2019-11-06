Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 21 октября 2019 г. N 684 г. Москва "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2020 год"

Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 октября 2019 г.

Регистрационный N 56367

В соответствии со статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2003, N 52, ст. 5037; 2004, N 31, ст. 3231; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 22, ст. 2563; 2010, N 31, ст. 4198; N 48, ст. 6247; 2012, N 26, ст. 3447; 2013, N 26, ст. 3207; 2014, N 48, ст. 6657; 2016, N 1, ст. 6; N 27, ст. 4176; 2017, N 49, ст. 7307, 7315; 2018, N 32, ст. 5087) установить на 2020 год:

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,813;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.3 "Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 2,009;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.5 "Патентная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,592;

коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 33 "Торговый сбор" Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,382.

Министр М. Орешкин