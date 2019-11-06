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6 ноября 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8007)

Федеральный закон от 4 ноября 2019 г. N 353-ФЗ "О внесении изменения в статью 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 4 ноября 2019 г.
Опубликован 6 ноября 2019 г.

Документ является поправкой к

Административный кодекс

Принят Государственной Думой 22 октября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 октября 2019 года

Внести в абзац второй части 4 статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2005, N 1, ст. 40; 2007, N 26, ст. 3089; 2009, N 48, ст. 5755; 2010, N 25, ст. 3070; 2015, N 29, ст. 4362; 2016, N 18, ст. 2515; N 26, ст. 3891; 2018, N 31, ст. 4825) изменение, изложив его в следующей редакции:

"влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.".

Президент Российской Федерации В. Путин