Airbnb проверит все зарегистрированные на платформе адреса

Все зарегистрированные на интернет-платформе Airbnb адреса будут проверены в течение года, заявили в компании. Такие шаги должны принести "душевное спокойствие" пользователям, использующим ресурс для аренды жилья.

"Начиная с этого момента, начнется проверка всех семи миллионов адресов, зарегистрированных на Airbnb. Дома будут проверены на точность описания, включая точность фотографий, адресов, всех деталей, а также стандартов качества, включая чистоту, безопасность и наличие основных удобств", - говорится в сообщении, размещенном сегодня, 6 ноября на интернет-странице компании.

Как пояснили в Airbnb, те апартаменты, которые соответствуют ожиданиям, будут подтверждены. Завершить проверку планируется к 15 декабря 2020 года. "Каждый дом и каждый владелец на Airbnb будут рассмотрены с целью 100-процентной проверки", - подчеркнули в компании.

Доверие в сети интернет начинается с проверки точности информации, отметили в Airbnb. Сейчас, по данным онлайн-платформы, на ресурсе представлены предложения по аренде квартир и других жилых объектов в 191 стране мира, зарегистрировано более 600 миллионов пользователей.

Ранее онлайн-агрегатор Airbnb запретил сдавать в аренду дома для вечеринок. Причиной запрета стала гибель пяти человек при стрельбе в США в доме, снятом с помощью Airbnb. Трагедия произошла в Калифорнии вечером 31 октября на вечеринке посвященной Хэллоуину. Как сообщалось, стрельбу открыл мужчина, который затем скрылся. Как конкретно компания намеревалась выявлять цели аренды жилья, тогда не пояснялось.