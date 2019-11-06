Новости

ФСИН выступила возвращения смертной казни 17:22
ФСИН: Животных используют в качестве наркокурьеров в тюрьмах 17:19
В Перми сотрудников социального медцентра заподозрили в хищении пенсий 17:02
В Петербурге открылась выставка, на которой можно строить "халабуды" 17:01
Мединский: Выставка "Память поколений" может быть показана заграницей 17:00
Около тысячи кадет и юнармейцев примут участие в параде 7 ноября 16:57
Росстат: Годовая инфляция в октябре снизилась до 3,8% 16:54
Уникальную икону XVI века покажут в Переславль-Залесском музее 16:51
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл одну из самых главных загадок "Джокера" 16:50
В Чувашии на шамана из Москвы завели дело о контрабанде наркотиков 16:48
В Миассе уволят главврача больницы, где пациентку умыли половой тряпкой 16:45
Ученые вывели правило, которое быстро приведет к успеху во время обучения 16:40
Всероссийское казачье общество объединит 1,5 млн человек 16:38
Зеленский раскритиковал завод в Харькове за выпуск одного танка за 10 лет 16:34
В Музее Победы пройдет вахта Почетного караула 16:32
Киевский суд отложил рассмотрение дела Вышинского до 14 января 16:30
В Греции раскопали огромный акрополь Микенской цивилизации 16:30
Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма 16:28
Число погибших при пожарах в Крыму за год выросло на 50 процентов 16:27
Вышел трейлер "Двух пап" с Энтони Хопкинсом 16:26
Москвич пойдет под суд за кражу картин и иконы на 9 млн рублей 16:12
START объявил о сотрудничестве с крупнейшим в РФ документальным кинотеатром 16:07
Лукашенко провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби 16:02
Новая Kia Optima поразит красотой 16:00
Анджелина Джоли не хочет жить в США 15:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
06.11.2019 16:30
Рубрика: Культура

В Греции раскопали огромный акрополь Микенской цивилизации

Текст: Денис Передельский
Фото: Greek Ministry of Culture Фото: Greek Ministry of Culture
Фото: Greek Ministry of Culture

Археологическая миссия Министерства культуры Греции при проведении раскопок в центре страны на территории исторической области Беотия раскопала древний акрополь Микенской цивилизации, который по своим размерам в семь раз превосходил сами Микены.

Об открытии сообщает Greek Reporter. Археологи раскопали остатки возвышенной и укрепленной части древнегреческого города, который в период расцвета Микенской цивилизации стоял на берегу озера Копаида.

Обнаруженный акрополь датирован XIII веком до н.э. Он был возведен на природной площадке на вершине холма. Его защищали как естественные, так и искусственные укрепления.

Фото: iStock
В Иране найдена гигантская древняя стена неизвестного происхождения

Так, археологи обнаружили чудом сохранившиеся каменные стены, общая длина которых составляла около трех километров. Их толщина варьировалась от 5,4 до 5,8 метра.

Это была настоящая крепость, которая со стороны представляла собой впечатляющее зрелище. В ней в случае беды укрывалось пригородное население. Кстати, местные жители занимались земледелием, используя передовые для своего времени технологии.

Микенская цивилизация славилась своими дренажными и оросительными системами, спасавшими от наводнений и делавшими равнины плодородными. Археологи считают, что найденный ими акрополь находился в центре управления одной из таких систем, которая черпала воду из озера Копаида и спасала от подтопления низменностей.

Площадь акрополя составляла около 20,2 гектаров, что превышало размер самого города Микены примерно в семь раз. Сооружения в нем тоже были монументальными. К примеру, археологи обнаружили шесть симметричных каменных блоков, которые использовались при строительстве зданий.

Также были обнаружены многочисленные сосуды для хранения вина и масел, в том числе амфоры, чаши, посуда, декоративные фрески, скульптуры и статуэтки. Все находки характерны для Микенской культуры.

Считается, что раскопанный акрополь был уничтожен пожаром и заброшен незадолго до 1200 года до н.э. После этого была заброшена и оросительная система, в результате чего вода из озера постепенно затопила плодородные поля.

Озеро Копаида повторно начали осушать лишь в XIX веке, причем эти работы были завершены только в 1930-е годы. Благодаря им удалось увеличить площадь пахотных земель, то есть фактически наши современники повторили "сельскохозяйственный подвиг" древних греков.

В США беспилотник обнаружил 1000-летний затерянный город
В израильской пещере нашли 40-тысячелетний зуб с загадочной генетикой
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука В мире Европа Греция
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Газпром" назвал условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
На Украине возбудили дело против мэра Киева Виталия Кличко
Набиуллина: ЦБ усилит надзор за банками в сфере защиты персональных данных
Росстат: Годовая инфляция в октябре снизилась до 3,8%