В Греции раскопали огромный акрополь Микенской цивилизации

Археологическая миссия Министерства культуры Греции при проведении раскопок в центре страны на территории исторической области Беотия раскопала древний акрополь Микенской цивилизации, который по своим размерам в семь раз превосходил сами Микены.

Об открытии сообщает Greek Reporter. Археологи раскопали остатки возвышенной и укрепленной части древнегреческого города, который в период расцвета Микенской цивилизации стоял на берегу озера Копаида.

Обнаруженный акрополь датирован XIII веком до н.э. Он был возведен на природной площадке на вершине холма. Его защищали как естественные, так и искусственные укрепления.

Так, археологи обнаружили чудом сохранившиеся каменные стены, общая длина которых составляла около трех километров. Их толщина варьировалась от 5,4 до 5,8 метра.

Это была настоящая крепость, которая со стороны представляла собой впечатляющее зрелище. В ней в случае беды укрывалось пригородное население. Кстати, местные жители занимались земледелием, используя передовые для своего времени технологии.

Микенская цивилизация славилась своими дренажными и оросительными системами, спасавшими от наводнений и делавшими равнины плодородными. Археологи считают, что найденный ими акрополь находился в центре управления одной из таких систем, которая черпала воду из озера Копаида и спасала от подтопления низменностей.

Площадь акрополя составляла около 20,2 гектаров, что превышало размер самого города Микены примерно в семь раз. Сооружения в нем тоже были монументальными. К примеру, археологи обнаружили шесть симметричных каменных блоков, которые использовались при строительстве зданий.

Также были обнаружены многочисленные сосуды для хранения вина и масел, в том числе амфоры, чаши, посуда, декоративные фрески, скульптуры и статуэтки. Все находки характерны для Микенской культуры.

Считается, что раскопанный акрополь был уничтожен пожаром и заброшен незадолго до 1200 года до н.э. После этого была заброшена и оросительная система, в результате чего вода из озера постепенно затопила плодородные поля.

Озеро Копаида повторно начали осушать лишь в XIX веке, причем эти работы были завершены только в 1930-е годы. Благодаря им удалось увеличить площадь пахотных земель, то есть фактически наши современники повторили "сельскохозяйственный подвиг" древних греков.