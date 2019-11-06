Федеральный закон от 4 ноября 2019 г. N 356-ФЗ "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" и статью 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью""

Принят Государственной Думой 17 октября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 октября 2019 года

Статья 1

Внести в статью 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2001, N 33, ст. 3423; 2013, N 30, ст. 4084; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 27, ст. 4276; 2018, N 30, ст. 4544) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 4 слова "всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании" заменить словами "акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении";

2) в пункте 8 слово "одобрения" заменить словом "совершения".

Статья 2

В абзаце третьем пункта 4 статьи 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 785; 2009, N 1, ст. 20; N 29, ст. 3642; 2011, N 1, ст. 13; 2013, N 30, ст. 4043; 2016, N 27, ст. 4276) слова "не заинтересованных в совершении такой сделки" заменить словами "не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении".

Президент Российской Федерации В. Путин