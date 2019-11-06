Беларусь поставит Индии около 100 карьерных самосвалов

Один из крупнейших производителей карьерной техники - БелАЗ - впервые вышел на индийский рынок, выиграв тендер на поставку 77 машин для разработки угольных карьеров. Об этом успешном коммерческом проекте, к которому предприятие готовилось семь лет, сообщил председатель Совета Республики и глава наблюдательного совета автогиганта РБ Михаил Мясникович.

Он напомнил, что в будущем году планируется визит в Минск премьер-министра Индии Нарендры Моди по приглашению Александра Лукашенко. "Так что этот проект - пионерный. Он расширит возможности вхождения белорусской техники на перспективный рынок", - убежден парламентарий, обратив внимание, что экономические темпы развития Индии даже выше, чем у Китая.

По оценке Мясниковича, сегодня в мире происходит очень жесткая конкуренция на рынке карьерных самосвалов. Производители, по его словам, используют различные схемы для поставок продукции потребителям, в том числе лизинг, а ряд операций отдают на аутсорсинг.

В этой связи он дал понять, что в республике еще не до конца освоили эти современные подходы, поэтому основная нагрузка приходится на производителя. От имени наблюдательного совета БелАЗа в правительство страны уже внесены предложения, которые расширят возможности для поставок техники, информирует БЕЛТА.

Как ранее сообщалось, контракт на поставку самосвалов грузоподъемностью 136 тонн на общую сумму около $200 млн, подписан с компанией Coal India Limited. Машины будут работать на открытом угольном карьере Gevra, куда первые партии машин отгрузят еще до конца текущего года.