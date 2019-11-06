ЦБ ожидает роста доходов населения на фоне замедления инфляции

Росту спроса в экономике поспособствуют бюджетные инвестиции, а низкая инфляция стимулирует рост доходов населения, отмечают аналитики Центробанка.

"В ближайшие кварталы бюджетные расходы и смягчение денежно-кредитных условий будут способствовать общему росту спроса в экономике, в то время как замедление инфляции поддержит рост реальных доходов населения и потребительский спрос", - говорится в аналитическом бюллетене Департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".

Рост экономики в III квартале ускорился в годовом сопоставлении, отмечают аналитики. Однако пока темпы роста все же остаются пониженными. Влияет на это уменьшение экспорта из-за торможения мировой экономики, неблагоприятные демографические тенденции, а также структурные проблемы в российской экономике.

По итогам этого года рост ВВП будет находиться в интервале 0,8-1 процента, прогнозируют в ЦБ.

При этом, рост выпуска продукции в базовых отраслях в среднем за третий квартал в годовом выражении ускорился до 2 процентов с 0,9 процента во втором квартале. Замедление роста заметно только в добыче полезных ископаемых и розничной торговле.

Больше всего в сентябре выросло сельское хозяйство - на 5,6 процента, чему способствовал хороший урожай. Оптовая торговля выросла на 4,6 процента на фоне роста объемов выпуска обрабатывающих производств. В строительстве объемы работ выросли с 0,3 процента в августе до 0,8 процента в сентябре.