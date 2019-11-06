Новости

Задержан подозреваемый в причастности к убийству майора из Ингушетии 20:13
СМИ: Власти Кипра аннулировали гражданство девяти россиян 19:58
АвтоВАЗ назвал самый популярный автомобиль в 2019 году 19:24
Украина ввела эмбарго на ввоз списанных вагонов из России 19:14
ЦБ ожидает роста доходов населения на фоне замедления инфляции 19:05
Правительство распространило льготную ипотеку на семьи с детьми-инвалидами 19:00
В Крыму суд арестовал задержанного за мошенничество адвоката 18:48
Стрельба с двух колес: китайский мотоспецназ сняли на видео 18:38
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам 18:29
В Соликамске уволят руководство колонии, где погиб заключенный 18:27
В Крыму с теплохода "Жан Жорес" подняли 61 тысячу снарядов 18:25
В России стартовало производство нового Toyota RAV4 18:18
В Москве до конца года отремонтируют 1200 крыш жилых домов 18:10
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля 18:06
В Кемерове совершено покушение на известного адвоката 18:03
Капитан БК "Локомотив-Кубань" пропустит матчи из-за травмы 17:44
Диетологи рассказали, как есть все подряд и не толстеть 17:42
В Белгородской области неизвестный расстрелял собаку из арбалета 17:37
Сотрудник транспортной полиции Москвы попытался съесть взятку 17:32
На аукционе поднятый со дна Балтики царский алкоголь оценили в $6 млн 17:32
Великобритания впервые экстрадировала заключенных в Россию 17:27
ФСИН выступила против возвращения смертной казни 17:22
ФСИН: Животных используют в качестве наркокурьеров в тюрьмах 17:19
В Перми сотрудников социального медцентра заподозрили в хищении пенсий 17:02
В Петербурге открылась выставка, на которой можно строить "халабуды" 17:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
06.11.2019 19:05
Рубрика: Экономика

ЦБ ожидает роста доходов населения на фоне замедления инфляции

Текст: Евгений Гайва

Росту спроса в экономике поспособствуют бюджетные инвестиции, а низкая инфляция стимулирует рост доходов населения, отмечают аналитики Центробанка.

Известный ученый рассказал о месте России в мировой экономике
Росстат: Годовая инфляция в октябре снизилась до 3,8%

"В ближайшие кварталы бюджетные расходы и смягчение денежно-кредитных условий будут способствовать общему росту спроса в экономике, в то время как замедление инфляции поддержит рост реальных доходов населения и потребительский спрос", - говорится в аналитическом бюллетене Департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".

Рост экономики в III квартале ускорился в годовом сопоставлении, отмечают аналитики. Однако пока темпы роста все же остаются пониженными. Влияет на это уменьшение экспорта из-за торможения мировой экономики, неблагоприятные демографические тенденции, а также структурные проблемы в российской экономике.

По итогам этого года рост ВВП будет находиться в интервале 0,8-1 процента, прогнозируют в ЦБ.

Фото: Istock
На ипотеку доплатят 225 тысяч, за вейпы оштрафуют на 100 тысяч
Минфин объявил об увеличении покупок валюты в резервы в ноябре

При этом, рост выпуска продукции в базовых отраслях в среднем за третий квартал в годовом выражении ускорился до 2 процентов с 0,9 процента во втором квартале. Замедление роста заметно только в добыче полезных ископаемых и розничной торговле.

Больше всего в сентябре выросло сельское хозяйство - на 5,6 процента, чему способствовал хороший урожай. Оптовая торговля выросла на 4,6 процента на фоне роста объемов выпуска обрабатывающих производств. В строительстве объемы работ выросли с 0,3 процента в августе до 0,8 процента в сентябре.

Экономика Макроэкономика Госфонды и контрольные органы Центральный банк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Власти Кипра аннулировали гражданство девяти россиян
"Газпром" назвал условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа
Зеленский раскритиковал завод в Харькове за выпуск одного танка за 10 лет
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре