Центробанк намерен приложить все усилия для внедрения Системы быстрых платежей (СБП) в сферу расчетов за товары и услуги, в том числе - за услуги ЖКХ. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации с докладом о деятельности регулятора по развитию финансового рынка и внедрению современных финансовых технологий.

Технологии - это и средство развития конкуренции на финансовом рынке, и способ повышения доступности услуг при снижении их стоимости, подчеркнула глава ЦБ. По ее словам, несколько лет назад Банк России стоял перед выбором - пустить процесс на самотек и вмешиваться только в масштабные явления или самому создавать условия для развития технологий. "Мы выбрали второй путь, потому что внедрение технологий - это дорого и под силу только крупнейшим игрокам", - заметила она.

Ключевой проект этого года - Система быстрых платежей. Она позволяет физическим лицам с минимальной комиссией переводить средства друг другу, а также без комиссии оплачивать товары и услуги по номеру мобильного телефона или QR-коду. Для торговых точек стоимость быстрых переводов существенно ниже, чем банковский эквайринг, она колеблется от 0,4% до 0,7% в зависимости от типа оплачиваемой услуги. "Почему для нас важен этот проект? Он расшивает многие болезненные проблемы, связанные с платежами", - пояснила Набиуллина. Во-первых, это высокие комиссии за переводы между разными банками. Это позволяло кредитным организациям "удерживать клиентов внутри своих экосистем" и ограничивало конкуренцию. Во-вторых, это высокие эквайринговые платежи, которые увеличивали издержки торговых точек и в конечном счете - стоимость товаров для населения.

Система быстрых платежей будет эффективной, если к ней подключатся все крупные кредитные организации, подчеркнула глава ЦБ. До 1 октября это должны были сделать все 11 системно значимых банков. Десять требование выполнили, один получил предписание и штраф от ЦБ. "Мы надеемся, что в ближайшее время будет проведена работа по скорейшему подключению этого банка к системе", - сказала Набиуллина. У банков с универсальной лицензией есть время до 1 октября 2020 года. На сегодня в СБП работают уже 25 отечественных кредитных организаций, объем операций превысил 35 млрд рублей и постоянно увеличивается. Пока основной массив операций - переводы между физическими лицами. С сентября ЦБ начал тестировать с крупнейшими торговыми сетями систему оплаты через СБП товаров и услуг. "Мы будем дальше развивать Систему быстрых платежей, скоро она позволит оплачивать продукты и услуги в магазинах и - мы надеемся - (услуги) ЖКХ удобным и дешевым способом", - заявила глава ЦБ, отвечая на вопросы сенаторов о снижении стоимости банковских операций для граждан. "Мы этот проект в тестовом режиме уже начали, в полной мере его запустим в следующем году", - сказала она.