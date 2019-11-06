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06.11.2019 01:41
Рубрика: Спорт

Черышев получил травму в победном матче "Валенсии" в Лиге чемпионов

Текст: Максим Домчев
Денис Черышев. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Денис Черышев. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Денис Черышев. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

"Валенсия" разгромила "Лилль" в Лиге чемпионов - 4:1, но из-за травмы лишилась Дениса Черышева. В другом матче группы "Челси" и "Аякс" выдали сумасшедший матч, завершившийся вничью - 4:4.

Фото: REUTERS/ Sergio Perez
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"Валенсия" принимала "Лилль", и для того, чтобы дальше бороться за выход из группы, испанскому клубу была нужна победа. Хотя первый тайм болельщикам "летучих мышей" ничего хорошего не предвещал. На 25-й минуте "Лилль" после удара Виктора Осимхена вышел вперед. Дальше больше. Травму получил российский полузащитник Денис Черышев и теперь главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову придется подыскивать замену одному из лидеров перед важнейшим матчем против бельгийцев, если повреждение окажется серьезным. Россиянин был заменен на 30-й минуте.

После перерыва "Валенсия" совершила камбэк. На 66-й минуте хозяева стараниями Даниэля Парехо реализовали пенальти. А в последние 10 минут встречи забили в ворота "Лилля" еще три мяча. Их авторами стали Адама Сумаоро, Жоффрей Кондогбиа и Ферран Торрес.

В другом матче этой группы "Челси" принимал "Аякс". В этом матче зрители увидели все - два автогола, два пенальти и два удаления, а главное - восемь забитых мячей.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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"Аякс" вышел вперед уже на второй минуте встречи после того как Тэмми Абрахам отправил мяч в свои ворота. Спустя всего две минуты Жоржиньо реализовав пенальти восстановил равновесие. Но еще до перерыва Куинси Промес и поразивший свои ворота голкипер лондонцев Кепа Аррисабалага сделали счет 1:3. А когда на 55-й минуте встречи Донни ван де Бек провел четвертый гол, то болельщики "Челси" впали в уныние. Вернул им надежду Сесар Аспиликуэта, а затем на 68-й и 69-й минутах встречи Дейли Блинд и Йоэл Велтман получили по второй желтой карточке и были удалены с поля.

Получив такой численный перевес, футболисты "Челси" стараниями Жоржиньо и Риса Джеймса смогли уйти от поражения.

После этого тура у "Аякса", "Челси" и "Валенсии" по семь очков. "Лилль" отстает от этой тройки на шесть очков.

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