Депутат законодательного совета Гонконга получил ножевое ранение

Вооруженный ножом мужчина атаковал члена законодательного совета Гонконга Хэ Цзюньяо. В результате нападения пострадали еще два человека, в том числе сам нападавший.

Раненый были госпитализированы. Подозреваемого задержала полиция, информирует South China Morning Post.

Инцидент произошел в районе Туен Мун. Хэ Цзюньяо был у своей палатки, где общался с избирателями.

Хэ Цзюньяо является противником антиправительственных протестов и выступает за силовое подавление демонстраций, которые длятся в мегаполисе уже пять месяцев. Между тем мотивы нападения пока не называются.