Для абонентов мобильной связи создали онлайн-биржу

В России появилась онлайн-биржа для абонентов мобильной связи. Там они могут продавать и покупать лишние минуты, гигабайты интернет-трафика и sms.

С развитием мобильного интернета абоненты все чаще предпочитают покупать пакетные тарифные планы с включенными минутами разговоров, интернет-трафиком и SMS-сообщениями. У многих в конце месяца остается неиспользованный трафик. Его как раз и можно выставить на биржу, чтобы те, кому не хватило, могли его добрать.

Регистрация на онлайн-площадке бесплатна. На продажу можно выставить, как основной пакет тарифного плана, так и перенесенные остатки. Процедура несложная. На бирже есть специальные разделы: минуты, гигабайты и SMS. Выбрав нужный, абонент должен нажать кнопку "Сформировать лот", а затем установить цену. После размещения лота объемы пакетов минут, сообщений и гигабайтов пользователя уменьшатся на размер выставленного на продажу лота. Уже размещенное предложение можно скорректировать, а также снять с продажи в специальном разделе - трафик вернется в предусмотренный тарифом пакет.

Вырученные на бирже средства поступают на счет абонента-продавца без уплаты какой-либо комиссии. В дальнейшем их можно потратить на оплату услуг связи. Например, внести в счет абонентской или за подключение дополнительных услуг и безлимитного интернета в поездках за границу.

Чтобы приобрести трафик, также требуется выбрать нужный раздел: минуты, гигабайты или SMS, затем лот с нужным номиналом и подходящей стоимостью (ее те, кто продают трафик, устанавливают сами) и нажать кнопку "Купить". Приобретенные минуты, гигабайты и sms отображаются в личном кабинете. Там же можно узнать доступные остатки трафика.

Биржу для своих абонентов запустил мобильный оператор Tele2. На ней уже торгуют 2,5 миллиона человек. Продавцов и покупателей трафика примерно поровну. Количество выставленных лотов превысило миллион. Общий объем размещенного интернет-трафика превысил один петабайт. Пользователи сервиса также выставили на продажу более 50 миллионов минут и 400 тысяч SMS.

Пока торговать трафиком могут лишь абоненты ограниченного числа тарифных планов (для покупателей ограничений нет). Комментируя перспективы расширения возможностей биржи, в компании отметили, что пока оценивают, насколько площадка востребована пользователями, какие услуги они предпочитают и в каких категориях наиболее активны. "Результаты начального этапа проекта помогут принять решение, в каком направлении развивать площадку", - сказал представитель мобильного оператора.

Идея с биржей нормальная, но большинство абонентов, владеющих несколькими сим-картами, не будет заморачиваться продажей и покупкой трафика, оценивает перспективы запуска подобного проекта другими операторами гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Как правило, люди покупают тариф в соответствии с профилем своего потребления, добавляет он. Избытки бывают там, где операторы предлагают тарифы с большим объемом и невысокой ценой. "Думаю, это интересный вариант для достаточно ограниченной аудитории", - резюмирует Кусков