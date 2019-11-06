Ученые объяснили, чем "рискует" единственный ребенок в семье

Семьи с несколькими детьми, как правило, выбирают более здоровое питание, нежели родители единственного ребенка. К такому выводу пришли американские ученые, полный текст исследования опубликован в Journal of Nutrition Education and Behavior.

В этом экспресс-исследовании приняло участие 68 семей: 27 из них с единственным ребенком, остальные - с двумя и более детьми. Ученые проанализировали пищевые привычки: матери заполняли дневники питания дома, учителя - в школе. Оценивались также уровень физической активности детей и питание семьи в целом. Ученые учли также материальное положение семей, уровень образования родителей и наличие в семье и отца и матери.

Как выяснилось, дети, не имеющие братьев и сестер, подвергались гораздо большему риску получить ожирение или набрать лишний вес.

Объяснение простое: единственных детей родители зачастую балуют чаще. Причем, неправильно питались дети именно дома, а наибольшее влияние на это оказывали матери. "Здоровое пищевое поведение можно выработать дома. Сверстники влияют на детей в гораздо меньшей степени", - пояснила одна из авторов исследования Челси Крахт.