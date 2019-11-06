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06.11.2019 19:17
Рубрика: Происшествия

Личный сейф

Экс-следователь обвиняется в растрате
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8009)
В Тверском райсуде столицы началось рассмотрение уголовного дела о хищении 52,8 миллиона рублей из денег, изъятых следователем в качестве вещественных доказательств.

По обвинению в этом преступлении на скамье подсудимых оказался бывший следователь по особо важным делам следственного департамента полицейского ведомства Антон Ходько. Именно он вел расследование дела в отношении коммерсантов, укравших более одного миллиарда рублей, выделенных из госбюджета на подрядные работы.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Полковник юстиции обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ - в присвоении или растрате. В материалах уголовного дела, которое состоит из 44 томов, следователи СКР в ходе предварительного расследования собрали доказательства вины Ходько.

По версии следствия, вся эта криминальная история началась в июне 2016 года, когда Ходько возбудил уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере в отношении бизнесменов Кадыра Караханова, Вахи Арцыгова и Арсена Ошакбаева, похитивших более одного миллиарда рублей.

И когда следователю стало известно, что часть предположительно похищенных денег хранится в арендованных ячейках в одном из банков Москвы, Ходько вынес постановление, на основании которого его коллеги изъяли в банке в общей сложности 740,1 тысячи долларов, 59,5 тысячи евро и 1,5 миллиона рублей. По данным свидетелей, в двух картонных коробках эти деньги доставили полковнику в кабинет. В присутствии свидетелей, в том числе и своего непосредственного начальника, он поместил деньги в сейф в своем кабинете. В хранилище вещдоков деньги сданы не были. И однажды бесследно исчезли. В период с 5 июля по 1 августа 2017 года они были похищены. Следственный комитет пришел к выводу, что это сделал сам Ходько.

Происшествия Правосудие Суд
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