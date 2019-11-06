Эксперты из Беларуси и России обсудили роль библиотек в современном мире

В Минске прошел VI международный конгресс "Библиотека как феномен культуры".

В нем приняли участие 400 делегатов из Беларуси, России и других стран - ведущие специалисты библиотек и образовательных учреждений, разработчики программного обеспечения, технических средств и информационной продукции.

Тему форума обозначили как "Услуги и сервисы библиотек в современном информационном пространстве". Участники встречи обсудили сегодняшнюю роль библиотек в информационной инфраструктуре общества, инновационные подходы к организации обслуживания пользователей, взаимодействие государственных и церковных библиотечных систем, услуги и резервы библиотек в электронной среде и другие актуальные вопросы.