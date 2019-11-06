Выставка "Союз молодежи. Русский авангард 1909-1914", которую до конца января можно увидеть в Еврейском музее и центре толерантности, - из тех неожиданных музейных проектов последних лет, что продолжают открытия неизвестного русского авангарда.

Поначалу казалось, что речь идет о заполнении лакун в истории авангарда ХХ века при сохранении общей картины. Скажем, двухчастный проект 2016-2017 годов "До востребования. Коллекции авангарда в региональных музеях" (куратор Андрей Сарабьянов) представлял малоизвестные работы ключевых фигур искусства ХХ века и, конечно, резко раздвигал географические рамки художественного явления. Достаточно вспомнить, что та выставка была подготовлена Центром русского авангарда и Еврейским музеем и центром толерантности с участием 17 региональных музеев, от Архангельска до Омска и Красноярска. Тогда казалось, что открытия ожидают исследователей в основном "далеко от Москвы".

Выставка представляет мастеров первого ряда и открывает публике замечательные работы почти не известных авторов

Не прошло и трех лет, и две масштабные выставки в Русском музее и Третьяковской галерее показывают, какие невероятные по накалу драматизма сюжеты таит история коллекций крупнейших музеев уже в Москве и Петербурге. Я имею в виду, с одной стороны, историю московского Музея живописной культуры, собрание которого сейчас показывает Третьяковская галерея. С другой, показанную летом в Русском музее выставку, посвященную Союзу молодежи, художественному объединению молодых, возникшему в Петербурге в 1909 году и просуществовавшему до Первой мировой. Собственно, вариант именно этой выставки, кураторами которой стали Ирина Арская, Андрей Сарабьянов, при участии Алисы Любимовой и Натальи Козыревой, сейчас привезен в Москву, в Еврейский музей и центр толерантности.

Да, работ меньше, чем было в Русском музее, но тем не менее главные хиты, включая испанскую серию Петра Кончаловского (после Испании, гдн он "из католических соборов попадал на бой быков", а с боя быков "ходил слушать какую-то зверскую и нежную до боли страстную музыку", Кончаловксий вернулся другим художником), "Пир королей" (1912-1913) Павла Филонова, "Усовершенствованный портрет Ивана Клюна" (1913) Казимира Малевича и эскизы костюмов, которые Владимир Татлин делал к спектаклю "Царь Максемьян и ево непокорный сын Адольфа" (1911), наконец, "Портрет сестры Анны" (1912) Ольги Розановой, в котором французский шарм традиций Матисса и Сезанна смело соединяется с декоративностью примитива.

Но дело не только в том, что выставка представляет мастеров первого ряда и открывает публике замечательные работы почти неизвестных авторов, будь то "Цыганка" (1910-1911) Святослава Нагубникова или тончайшие миниатюры Софьи Бодуэна де Куртенэ - в духе средневековых работ, почти экспрессионистические картины Эдуарда Спандикова или символистские по духу пейзажи Иосифа Школьника… Речь идет о том, что сама канва истории русского авангарда начинает выглядеть совсем непривычно.

Традиционно эта история была с "московским адресом". "Бубновый валет", "Ослиный хвост" и "Мишень" были рождены в московской, далекой от Северной столицы, среде. Отдельная история - "южной" ветви авангарда, представленного именами братьев Бурлюков, молодого Маяковского и прочих футуристов. Петербург же считался оплотом академизма, которому противостоял нежный ретроспективизм художников "Мира искусства", ценивших французский и русский XVIII век, изящество и скурильные сюжеты. Нынешняя же выставка "Союз молодежи" эту устоявшуюся картину если и не переворачивает вверх ногами, то явно меняет акценты.

Вдруг выясняется, что вообще-то авангардный бунт начался не с московского "Бубнового валета", а с петербургского общества художников "Союза молодежи". Мало того, что общество образовано было раньше, его деятельность было очень активной. Кроме семи выставок "Союза молодежи", устроенных с весны 1910 по зиму 1914 года, общество выпускало журнал о современном искусстве, ввело в традицию диспуты, поставило четыре новаторских спектакля, среди которых - на минуточку! - не только трагедия "Владимир Маяковский", но и "Победа над солнцем". Постановка футуристов, вошедшая в анналы истории искусства ХХ века, стала возможной именно благодаря "Союзу молодежи".

К слову сказать, маршрут нынешней выставки - из Петербурга в Москву - отчасти повторяет маршрут выставок "Союза молодежи", организаторы которого всячески стремились расширить круг союзников и уж точно радостно приветствовали "москвичей". Ключевыми фигурами среди организаторов общества были Левкий Иванович Жевержеев, русский купец и страстный театрал, Иосиф Соломонович Школьник, художник из Одессы, и Эдуард Карлович Спандиков, присяжный поверенный из семьи немца-ювелира. Сегодня их имена почти неизвестны. Лишь более века спустя они, их произведения возвращаются в контекст истории искусства ХХ века.

Когда-то исследователь русского авангарда Ирина Вакар заканчивала статью о "Бубновом валете" цитатой из оперы "Победа над солнцем".

"… Силачи-будетляне заканчивают эпилог словами:

- Все хорошо, что хорошо начинается!

- А кончается?

- Конца не будет!"