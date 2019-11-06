Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля

Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, с клиентов в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года взимались неверные суммы. Эта "ошибка" составила около 11,5 миллионов евро (813 млн рублей), которые теперь придется вернуть.

В финской таможне уточнили, что неверные расчеты коснулись рубля, шведской кроны, доллара США и еще 22 валют.

"Мы собираемся начать возвращение денег как можно скорее. Из-за большого количества дел (около 960 тыс. случаев - прим. "РГ") и правил ЕС по определению таможенной стоимости мы ожидаем, что возврат средств не будет завершен до следующего года", - заявил глава финской таможни Ярмо Райккя.