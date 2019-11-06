Федеральная налоговая служба (ФНС) разослала почти 70 миллионов уведомлений для уплаты имущественных налогов за 2018 год. Их получат владельцы земли, квартир, домов, гаражей, автомобилей. Рассказываем об изменениях в системе расчета платежей и льготах.

Что нового в расчете налогов

Имущественный

- В 49 регионах (полный список на сайте ФНС), где кадастровую стоимость используют для расчета налога как минимум три года, рост платежа не может быть больше 10% к предыдущему году.

- Многодетные родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, получили право на налоговые вычеты, уменьшающие размер налога на кадастровую стоимость 5 кв. м общей площади квартиры, комнаты и 7 кв. м общей площади жилого дома в расчете на каждого ребенка.

Земельный

- Налог по кадастровой стоимости не может расти больше чем на 10 процентов к предыдущему году.

- Начал действовать запрет на перерасчет налога, если он влечет увеличение платежа. То есть пересчитать уплаченный земельный налог в меньшую сторону могут, а в большую - нет.

- Гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, предоставлен налоговый вычет, уменьшающий величину налога на кадастровую стоимость 600 кв. м площади одного земельного участка. Если семья владеет шестью сотками, налог платить вообще не придется.

Транспортный налог

- Угнанный автомобиль или мотоцикл теперь не облагаются налогом до месяца их возврата владельцу, а не до даты прекращения розыска в связи с истечением срока его проведения, как это было раньше. За угнанные машины больше не нужно платить, даже если они не в розыске.

- Для расчета транспортного налога за 2018 год был расширен перечень дорогих автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей. Владельцам таких машин налог рассчитывается с повышающими коэффициентами от 1,1 до 3.

Как и когда заплатить налоги

В этом году последний день уплаты налогов за землю, квартиры, дома, машины - 2 декабря.

Заплатить можно в банке, через приложение в смартфоне, с помощью личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС, в уполномоченных многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг, в отделениях федеральной почтовой связи, в местных администрациях.

С недавних пор у граждан также есть возможность платить налоги авансом. Деньги зачисляются на счет Федерального казначейства, откуда потом налоговики списывают их в уплату налогов либо в счет недоимок и пеней. Аванс можно внести через личный кабинет на сайте ФНС (раздел "Единый налоговый платеж").

Что делать, если не пришло налоговое уведомление

Если гражданин до 1 ноября не получил налоговое уведомление, нужно обратиться в налоговую инспекцию лично, через личный кабинет или специальный интернет-сервис на сайте nalog.ru. Важно помнить, что налоговое уведомление не направляется, если сумма начислений составляет менее 100 рублей. Налогоплательщик получит уведомление либо в следующем году (если начисления будут более 100 рублей), либо сразу за три года.

Если возникли вопросы по расчету имущественных налогов, можно обратиться в любой налоговый орган или по бесплатному телефону контакт-центра: 8-800-222-2222.

А если не заплатить

Начиная с 3 декабря образуется задолженность, а на нее автоматически начисляются пени. Это 0,02 процента на неуплаченную сумму налога за каждый день просрочки. Пеня рассчитывается исходя из 1/300 ставки ЦБ, действующей в это время.

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Фото: nalog.ru

Светлана Бондарчук, заместитель руководителя ФНС России:

По почте в 2019 году направлено 52,7 миллиона налоговых уведомлений. Это 76 процентов от общего количества сформированных налоговых уведомлений. В электронном виде такие документы получили 16,5 миллиона налогоплательщиков.

Число пользователей личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России растет. Вместе с этим увеличивается и доля налоговых уведомлений, которые рассылаются в безбумажном формате. В этом году она достигла 24 процентов, тогда как еще четыре года назад не превышала 11,5 процента.