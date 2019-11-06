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06.11.2019 17:22
Рубрика: Происшествия

ФСИН выступила против возвращения смертной казни

Текст: Владислав Куликов

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко считает, что возврата к смертной казни не произойдет. Об этом он заявил, выступая в эфире радио "Говорит Москва".

Андрей Исаев: Смертная казнь должна заменяться пожизненным сроком

"Время смертной казни прошло. И возврата к нему не будет, - сказал Валерий Максименко, отвечая на вопрос о своем личном отношении к смертной казни в связи с неоднократно возникающей в обществе дискуссией.

Он подчеркнул, что, по его убеждению, возвращать ее "категорически нельзя". По словам Валерия Максименко, пожизненное заключение как замена смертной казни - "это реально страшное наказание".

В настоящее время пожизненный срок в России отбывают 1986 человек.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН Обсуждение вопроса о смертной казни в России
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