"Газпром" назвал условия для нового транзитного контракта с Украиной

Для заключения нового договора с Украиной на транзит газа через ее территорию в Европу нужно решить несколько принципиальных вопросов - в первую очередь это взаимный отказ от судебных споров и готовность Украины к прямым поставкам российского газа. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

По его словам, урегулирование судебных споров означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон. Речь также и об отмене решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины и восстановлении нарушенных имущественных прав компании в стране.

Второй вопрос - готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года (сейчас страна покупает российский газ в Европе по реверсной схеме) и определение объемов таких закупок. Решение украинской стороны напрямую влияет на пропускную способность российской газотранспортной системы, которую должен поддерживать "Газпром" на границе с Украиной.

Также Украине нужно обеспечить реальную независимость нацрегулятора и создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора. Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 года, "Газпром" готов продлить на переходный период действующий транзитный контракт с учетом рыночных условий.