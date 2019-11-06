Генпрокурор Украины заявил об отсутствии уголовных дел в отношении Burisma

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что в отношении украинской газовой компании Burisma не ведется каких-либо уголовных дел. Как передает новостной канал strana.ua, генпрокурор отметил, что "дело Burisma существует только в голове того, кто его придумал".

"Нет дела Burisma. Оно существует в мозгу того, кто его придумал. Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma. Может таких производств есть несколько", - заявил Рябошапка.

Он также отметил, что в ближайшее время будет проведет аудит дел, в которых возможно фигурирует слово "Burisma". И только после этого генпрокурор даст более расширенный комментарий относительно всей ситуации.