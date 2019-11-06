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06.11.2019 19:11
Рубрика: Спорт

Завтра в бой

Главный тренер сборной по самбо Дмитрий Трошкин рассказал о предстоящем чемпионате мира в Корее
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 251(8009)
Сборная России уже в Чонджу, что в 120 километрах от столицы Южной Кореи Сеула. Вместе с соперниками из восьми десятков стран предстоит борьба за 27 медалей - по девять в женском, мужском и боевом самбо.
В самбо есть многое - и болевые приемы, и благородство, и шквал эмоций. Фото: РИА Новости В самбо есть многое - и болевые приемы, и благородство, и шквал эмоций. Фото: РИА Новости
В самбо есть многое - и болевые приемы, и благородство, и шквал эмоций. Фото: РИА Новости

В преддверии старта соревнований о своих ожиданиях от чемпионата мира "РГ" рассказал главный тренер сборной России Дмитрий Трошкин.

Дмитрий Викторович, мировое первенство в Чонджу - не экзотика? Сохранит ли этот чемпионат свой высокий уровень? Не будет разочарований?

Дмитрий Трошкин: Без всяких сомнений, уровень будет высочайший. В каких бы городах мы ни проводили свой главный турнир сезона, везде на трибунах аншлаг. С каждым годом конкуренция усиливается. Мы приехали на денек пораньше, чтобы чуть отдохнуть. Город близко от Сеула, но добирались три часа. Город приятный, отель хороший. Завтра - взвешивание, чуть переведем дух и начнем.

Если возьмем по четыре золота в каждом виде программы - это будет очень хороший результат

А кто в сборной? Попала в команду пара самых именитых самбистов - семикратный чемпион мира Артем Осипенко и четырехкратная победительница Яна Костенко?

Дмитрий Трошкин: Давайте по порядку. Состав, как и всегда, отбирается по чисто спортивному принципу: в команду на мир едут чемпионы страны, на Европу - серебряные призеры. Но случилось так, что в мужской сборной из девяти первых отобравшихся номеров осталось лишь шесть. В весе 62 и 68 килограммов парней не допустили наши врачи. Самое печальное произошло с семикратным чемпионом мира супертяжеловесом - свыше 100 килограммов - Артемом Осипенко. На сборе в Новогорске все было так безоблачно, так здорово, как вдруг за два дня до отъезда у Артема лопнула грудная мышца. Разминались в партере, был Артем отлично готов - и внезапно щелчок прямо на весь зал. Пришлось срочно менять его на второй номер - Андрея Волкова. Нет в сборной и Яны Костенко. Готовится к окончанию. Не совсем удачно выступила на Европейских играх, может, это и станет финальной точкой долгой и удачной карьеры.

Фото: AP Photo/John Locher
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Жаль. Яна и самбистка, и красавица-модель.

Дмитрий Трошкин: Это жизнь. Ветераны уходят, молодежь приходит. Обычный и неизбежный, не только в спорте, процесс. А вот тем, кто выступает на чемпионате мира впервые, тяжело и морально, и психологически. Но потом обкатываются, привыкают. Через года два из дебютантов вырастают опытные бойцы.

Дмитрий Викторович, разыгрывается 27 медалей - не перебор ли? Не чересчур ли много категорий?

Дмитрий Трошкин: В некоторых других видах борьбы категорий даже больше и победа никак не обесценивается. Но Международная федерация самбо вас услышала. Шучу, но с 2021 года в каждом виде будет по семь категорий вместо девяти. Это, конечно, прибавит зрелищности, динамизма. И обострит конкуренцию.

Не созрели в недрах самбо и другие маленькие революции типа этой?

Дмитрий Трошкин: Революций нет. У нас, самбистов, была и останется дружная семья, которая теперь вошла и в семью олимпийскую. А чтобы поскорее попасть в программу олимпиад, надо становиться привлекательнее, динамичнее. Скоро изменятся и возрастные группы, вместо четырех - три. Цель та же: обострить соперничество. Долго обсуждались сложные для публики, но важные для самбистов нюансы судейских правил. Зрелищности прибавится.

Идем в ногу с олимпийским временем.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Дмитрий Трошкин: Стараемся.

Помню, несколько лет назад вы говорили мне, что всегда радуетесь нашим победам, как главный тренер. Но не забываете и о том, что самбо нужна мировая популярность, а медали, выигранные иностранными соперниками, ее на глазах прибавляют.

Дмитрий Трошкин: Правильно. Говорили мы с вами относительно недавно, однако за эти годы самбо и благодаря усилиям Международной федерации резко прибавило. Так что если возьмем по четыре "золота" в каждом виде, будет очень хороший результат. Для этого придется как следует выложиться, попотеть, постараться.

Кого видите в главных конкурентах?

Дмитрий Трошкин: Сильны Туркмения и Монголия.

Туркмения?

Дмитрий Трошкин: Да, со своей всегда хорошо подготовленной сборной. Эти две страны основные наши соперники в общекомандном зачете. Назову еще Белоруссию, Грузию, Украину. Очень прибавляют французы. Самбо у них вышло на новый уровень. Радуюсь за самбистов Венесуэлы, совершивших рывок. И, бесспорно, во многих странах есть великолепные спортсмены, способные завоевать медали в самых разных весовых категориях.

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