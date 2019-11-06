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Google "убила" первые смартфоны Pixel. Что теперь с ними будет

Текст:   Антон Благовещенский
06.11.2019,  
18:35
Фото: Google Смартфоны Pixel первого поколения. Фото: Google
Смартфоны Pixel первого поколения. Фото: Google

В декабре компания Google выпустит обновление Android для смартфонов Pixel первого поколения. Апдейт станет для них финальным.

Смартфоны Pixel первого поколения. Фото: Google

Обновление будет содержать главным образом патчи безопасности и другие заплатки, устраняющие известные разработчикам ошибки. Стоит отметить, что сейчас первые "пиксели" работают под управлением новейшей версии Android 10, используя все ее преимущества.

Представители Google подтвердили The Verge, информацию о том, что декабрьское обновление станет последним для Pixel первого поколения. Более молодые смартфоны линейки уже получили этот апдейт.

Напомним, что линейка устройств Pixel и Pixel XL была анонсирована в 2016 году, и Google обещала на протяжении двух лет обновлять Android и три года присылать патчи безопасности.

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Предполагается, что в декабрьском обновлении Google спрячет несколько "пасхалок", чтобы достойно отметить "уход на пенсию" старых смартфонов.

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