Госдеп раскритиковал решение Ирана начать обогащение урана в Фордо

Представитель госдепартамента США осудил решение Ирана возобновить обогащение урана в Фордо. По его словам, Тегеран движется "в неверном направлении", передает Reuters. До этого процесс обогащения на этом объекте был приостановлен ядерной сделкой.

Напомним, Иран начнет реализацию нового этапа сокращения своих обязательств по ядерной программе шестого ноября с запуска центрифуг на объекте в Фордо. Об этом заявил в ходе выступления в парламенте президент Хасан Роухани. Он связал этот шаг с годовщиной объявления администрацией США максимального давления на Тегеран. При этом иранцы дают участникам соглашения еще два месяца на то, чтобы вернуться к соглашению по ядерной сделке.

Между тем в госдепартаменте отметили, что США продолжат проводить политику максимального давления в отношении исламской республики до тех пор, пока она не прекратит свое "дестабилизирующее поведение".

В то же время Россия рассчитывает, что практическое взаимодействие с Ираном по реконфигурации ядерного объекта в Фордо продолжится, поскольку объявленные Тегераном шаги по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки не касаются реализации этого проекта, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.