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Рубрика: В мире

Госдеп раскритиковал решение Ирана начать обогащение урана в Фордо

Представитель госдепартамента США осудил решение Ирана возобновить обогащение урана в Фордо. По его словам, Тегеран движется "в неверном направлении", передает Reuters. До этого процесс обогащения на этом объекте был приостановлен ядерной сделкой.

Иран объявил о четвертом шаге по сокращению обязательств по СВПД

Напомним, Иран начнет реализацию нового этапа сокращения своих обязательств по ядерной программе шестого ноября с запуска центрифуг на объекте в Фордо. Об этом заявил в ходе выступления в парламенте президент Хасан Роухани. Он связал этот шаг с годовщиной объявления администрацией США максимального давления на Тегеран. При этом иранцы дают участникам соглашения еще два месяца на то, чтобы вернуться к соглашению по ядерной сделке.

Между тем в госдепартаменте отметили, что США продолжат проводить политику максимального давления в отношении исламской республики до тех пор, пока она не прекратит свое "дестабилизирующее поведение".

В то же время Россия рассчитывает, что практическое взаимодействие с Ираном по реконфигурации ядерного объекта в Фордо продолжится, поскольку объявленные Тегераном шаги по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки не касаются реализации этого проекта, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Ядерная программа Ирана
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