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06.11.2019 16:49
Рубрика: Власть

Госдума ограничивает займы в ломбардах

Текст: Татьяна Замахина
Максимальную сумму, которую можно будет взять в виде займа в ломбарде, ограничат. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Документ в целом регулирует деятельность таких организаций в России.

Согласно законопроекту, предельная сумма выдаваемого ломбардом займа ограничивается суммой оценки залога. Это позволит снизить количество высокорисковых операций, совершаемых ломбардом. Кроме того, этим организациям запрещается привлекать средства физлиц (за исключением участников ломбардов) и выдавать займы под залог недвижимости. При этом предоставляется право сдавать в аренду или субаренду недвижимость и осуществлять деятельность банковского платежного агента.

Через ломбарды можно будет снять жилье

Еще одна норма законопроекта устанавливает новое пороговое значение суммы оценки невыкупленной в ломбарде вещи для проведения открытых торгов. Она увеличивается с 30 до 300 тысяч рублей.

Проект закона также предполагает продление времени работы ломбардов на три часа - до 23:00. Сейчас они могут работать с 8:00 до 20:00.

В случае принятия закон может вступить в силу через шесть месяцев со дня опубликования.

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