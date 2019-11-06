Госдума подготовила новый закон о единой квитанции за ЖКУ

Вместо отдельных квитанций за воду, газ и другие коммунальные услуги собственники жилья будут получать единую платежку. Для этого Госдума подготовила новый вариант поправок в Жилищный кодекс - прежний не получил поддержки правительства.

Авторы законопроекта указывают, что в 2018 году до 60% обращений в жилинспекции были связаны с неверными или непонятными для граждан начислениями за услуги. Данные в платежках от разных поставщиков коммунальных ресурсов нередко разнятся - отличаются площади квартир, число проживающих и др. В Липецкой, Самарской и Тульской областях, в Крыму и Хакасии растут долги за ЖКУ из-за того, что население, запутавшись в платежках, которых иногда приходит с десяток, отказывается их оплачивать. При этом стоимость выпуска и доставки каждого счета оценивается в 16-23 рубля. А неразберихой пользуются мошенники, рассылающие фальшивые платежки в надежде на то, что жители оплатят и их.

В связи с этим депутаты первоначально предложили законодательно закрепить возможность использования "единого платежного документа" - указывать в одной квитанции сразу все или хотя бы некоторые виды коммунальных услуг, плату за содержание и ремонт, взнос за капремонт, за наем жилья и т.п. Кроме того, законопроектом разрешалось управляющим организациям привлекать расчетные центры для расчета платежей и предоставления платежных документов.

Предполагалось, что услуги расчетного центра будут оплачивать организации, которым вносится плата за жилье и коммунальные услуги.

Правительство, однако, дало отрицательный отзыв на проект, так как в документе не было четких критериев "единых платежных документов", отличающих их от уже указанных в ЖК РФ, не оговорен порядок создания расчетных центров. Кроме того, положение об оплате услуг центров, как указано в отзыве правительства, может привести к увеличению размера платы за ЖКУ. Думский комитет по жилищной политике и ЖКХ также потребовал переработки проекта.

В начале ноября профильный комитет Думы обсудил уже второй, исправленный, вариант документа, который в ближайшее время будет разослан в правительственные структуры и регионы для получения отзывов. Его суть остается прежней, но в новой редакции термины "единый платежный документ" и "расчетный центр" уже не упоминаются. "Термин "единый платежный документ" в законопроекте мог быть прочитан неверно - как "одинаковый" для всех, как введение единообразной формы квитанции на территории региона", - объясняет заместитель гендиректора Ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрий Гордеев.

Расходы же, связанные с печатью и доставкой платежек сторонними организациями, согласно новой редакции, будут учитываться при установлении регулируемых государством тарифов на коммунальные ресурсы. "Сейчас почти у каждого поставщика услуг есть абонентский отдел, который занимается расчетом платежей и выставлением квитанций. Но теперь расходы на это будут учитываться в тарифах на все коммунальные ресурсы! - подчеркивает Гордеев. - Можно даже предположить, что, если несколько поставщиков станут выставлять общий платежный документ, такие расходы снизятся".

По словам Гордеева, законопроект имеет уточняющий характер. Общие платежки организации могут выставлять и сейчас, однако в случае принятия поправок это будет более четко прописано в ЖК. При этом обязательной такая форма квитанции всё же не станет. "Объединяться" ли в одной платежке, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании будут решать самостоятельно.