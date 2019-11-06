Греческий верховный суд - Ареопаг - в очередной раз рассмотрел дело российского гражданина Александра Винника, арестованного в Греции больше двух лет назад по запросу США. По итогам заседания коллегия судей разрешила защите россиянина предоставить дополнительные материалы для принятия окончательного решения по экстрадиции Винника.

Новое ходатайство должно быть подано адвокатами Винника до следующего вторника. И уже после этого греческой Фемиде необходимо наконец определиться, в какую именно страну - Россию, США или Францию - экстрадировать многострадального россиянина.

Именно многострадального и прошедшего за последние 27 месяцев мытарства по греческим тюрьмам и несколько голодовок. Их Винник объявлял в знак протеста против нарушения его законных прав в рамках "политического" дела, сфабрикованного, по его словам, в результате провокации американских спецслужб. Они, напомним, подозревают россиянина в отмывании на уже несуществующей электронной бирже ВТС-е криптовалюты на сумму порядка 4 миллиардов долларов, а в США ему грозит чудовищный срок вплоть до 55 лет тюрьмы.

Юридический парадокс в том, что на территории самой Греции никаких пострадавших от действий Винника нет, претензий ему так никто и не предъявил, а как таковой состав преступления с точки зрения обновленного греческого уголовного кодекса отсутствует.

Затянувшееся заключение Винника объясняется давлением Вашингтона на Афины

По данным источников "РГ" в правительстве Греции, затянувшееся на 27 месяцев заключение Александра Винника без каких-либо доказательств его противоправной деятельности и в нарушение положений греческой конституции, запрещающей держать людей в заключении более полутора лет без предъявления им обвинений, объясняется непрекращающимся давлением Вашингтона на Афины. Как утверждают информированные собеседники "РГ", этим не гнушается заниматься посол США в Греции Джеффри Пайетт, за закрытыми дверями неоднократно лично "промывавший мозги" греческим политикам и чиновникам о недопустимости выдачи "киберпреступника Винника" Москве. Адвокаты россиянина на этой неделе также подтвердили, что посольство США в Афинах незаконно вмешивалось в это судебное дело.

Между тем

Москва передала Греции дополнительные аргументы относительно экстрадиции в РФ россиянина Александра Винника, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам состоявшихся 6 ноября в Москве переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом. По словам Лаврова, наряду с имеющимися запросами об экстрадиции нашего соотечественника в США и Францию "есть и главный запрос об экстрадиции, учитывая международно-правовые положения о приоритете высылки в страну гражданства".

Со своей стороны, Никос Дендиас отметил, что предоставленные российской стороной юридические аргументы позволяют рассматривать дело Винника в соответствующем позиции РФ ключе. И добавил, что он полностью разделяет заинтересованность РФ по этому делу, а также рассчитывает на то, что "в самое ближайшее время судебные органы Греции рассмотрят данный вопрос в соответствии как с внутренним действующим законодательством, так и нормами международного права".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"