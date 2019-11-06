Новое ходатайство должно быть подано адвокатами Винника до следующего вторника. И уже после этого греческой Фемиде необходимо наконец определиться, в какую именно страну - Россию, США или Францию - экстрадировать многострадального россиянина.
Именно многострадального и прошедшего за последние 27 месяцев мытарства по греческим тюрьмам и несколько голодовок. Их Винник объявлял в знак протеста против нарушения его законных прав в рамках "политического" дела, сфабрикованного, по его словам, в результате провокации американских спецслужб. Они, напомним, подозревают россиянина в отмывании на уже несуществующей электронной бирже ВТС-е криптовалюты на сумму порядка 4 миллиардов долларов, а в США ему грозит чудовищный срок вплоть до 55 лет тюрьмы.
Юридический парадокс в том, что на территории самой Греции никаких пострадавших от действий Винника нет, претензий ему так никто и не предъявил, а как таковой состав преступления с точки зрения обновленного греческого уголовного кодекса отсутствует.
По данным источников "РГ" в правительстве Греции, затянувшееся на 27 месяцев заключение Александра Винника без каких-либо доказательств его противоправной деятельности и в нарушение положений греческой конституции, запрещающей держать людей в заключении более полутора лет без предъявления им обвинений, объясняется непрекращающимся давлением Вашингтона на Афины. Как утверждают информированные собеседники "РГ", этим не гнушается заниматься посол США в Греции Джеффри Пайетт, за закрытыми дверями неоднократно лично "промывавший мозги" греческим политикам и чиновникам о недопустимости выдачи "киберпреступника Винника" Москве. Адвокаты россиянина на этой неделе также подтвердили, что посольство США в Афинах незаконно вмешивалось в это судебное дело.
Москва передала Греции дополнительные аргументы относительно экстрадиции в РФ россиянина Александра Винника, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам состоявшихся 6 ноября в Москве переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом. По словам Лаврова, наряду с имеющимися запросами об экстрадиции нашего соотечественника в США и Францию "есть и главный запрос об экстрадиции, учитывая международно-правовые положения о приоритете высылки в страну гражданства".
Со своей стороны, Никос Дендиас отметил, что предоставленные российской стороной юридические аргументы позволяют рассматривать дело Винника в соответствующем позиции РФ ключе. И добавил, что он полностью разделяет заинтересованность РФ по этому делу, а также рассчитывает на то, что "в самое ближайшее время судебные органы Греции рассмотрят данный вопрос в соответствии как с внутренним действующим законодательством, так и нормами международного права".
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"