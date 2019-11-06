Huawei начинает "убивать" Android в своих смартфонах. Как это выглядит

Huawei выделила миллиард долларов на реализацию программы поддержки разработчиков под названием Developer Incentive Program. Об этом компания рассказала на конференции Web Summit 2019, проходящей в Лиссабоне.

В рамках программы при поддержке сторонних разработчиков будет осуществляться "ускоренное создание интеллектуальной инновационной мобильной экосистемы Huawei". Миллиард долларов достанется создателям мобильных приложений и сервисов по всему миру, рассказали в компании.

Сейчас сообщество Huawei Mobile Services, которые занимается развитием мобильной экосистемы, насчитывает более миллиона разработчиков. В состав одноименной платформы входят следующие приложения и сервисы для мобильных девайсов:

- магазин приложений App Gallery

- облачный сервис Mobile Cloud

- видеосервис Huawei Video

- браузер Huawei Browser и ряд других

В рамках развития Huawei Mobile Services компания предлагает разработчикам, которые напишут приложения для App Gallery, дополнительную поддержку и возможности монетизации - в дополнение к уже имеющимся биллингу, встроенным покупкам, показу рекламы в приложениях и так далее.

Видеосервис Huawei Video планируется запустить в январе 2020 года, а Huawei Muisic работает уже сейчас (правда, не во всех странах). В свою очередь, магазин приложений App Gallery поддерживает функцию QuickApp, которая позволяет моментально запустить приложение, не устанавливая его на смартфон или планшет.

Эти сервисы и функции во многом повторяют уже сложившуюся экосистему Google, которая предоставляет пользователям доступ к каталогу приложений, музыки, видео, облачному хранилищу и другим сервисам. Имеется у Google и глубоко интегрированный в экосистему браузер Chrome, а каталог мобильных Google Play поддерживает мгновенный запуск приложений.

Текущее положение дел таково, что все новые смартфоны Huawei, начиная с моделей новой линейки Mate 30/Mate 30 Pro, не будут иметь доступа к экосистеме Google. Это означает, что обладатели устройств будут лишены всех привычных возможностей, присущих Android-смартфонам.

Видимо, это обстоятельство вынуждает компанию активно развивать собственную платформу, чтобы снизить зависимость от Google. Насколько эксперимент окажется удачным, покажет время.