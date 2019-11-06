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06.11.2019 09:57
Рубрика: Общество

Назван состав идеального для здоровья завтрака

Текст: Руслан Мельников
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты считают, что для здоровья необходимо завтракать каждый день. Диетологи порекомендовали продукты, которые подойдут для этого лучше всего.

Их точку зрения приводит РИА Новости. Как отмечает главврач одной из клиник Дарья Русакова, у человека, который не позавтракал, не сразу запускается обмен веществ и организм долго "раскачивается". По ее мнению, в начале дня можно есть, например, блюда из творога, яиц, салат, немного рыбы, мяса или птицы. В том случае, если человек ведет активный образ жизни, можно также приготовить гарнир из каши.

Фото: REUTERS
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А врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева оптимальным завтраком считает овсянку, сваренную на молоке или воде.

"Овсянка долго не уходит из желудка, она обволакивает стенки желудка, играет дополнительную защитную роль в дополнение к нашей слизи. Обволакивающий эффект позволяет желудку длительное время находиться в состоянии покоя, нет чувства голода, нет раздражения собственными ферментами и соляной кислотой", - подчеркивает эксперт.

Специалисты допускают, что здоровый и придерживающийся активного образа жизни человек может иногда позволить себе и английский завтрак из бекона или жареных сосисок, яичницы-глазуньи, тостов и фасоли в томатном соусе. Но тем, кто испытывает проблемы с пищеварением, от такого начала дня лучше воздержаться.

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Любопытно, что специалисты скептически относятся к йогурту на завтрак. Этот продукт, который быстро уходит из желудка, может принести вред при первом приеме пищи.

"Если он через 15-20 минут покинул желудок, а желудок продолжает работать, и может даже и ферменты выдавать и соляную кислоту продолжает выделять на эту еду вдогонку. Это уже не полезная еда, а вредное воздействие. Другое дело, если между приемами пищи, почему бы не съесть этот йогурт", - говорит Лейла Болатчиева.

А если готовить на завтрак бутерброды, то лучше использовать натуральное мясо и цельнозерновой хлеб. Также не стоит есть на завтрак сладкие хлопья, слишком острое, соленое или сладкое. Эксперты не рекомендуют пить на завтрак свежевыжатые соки и смузи, которые могут стать причиной гастрита, а кофе советуют заменить чаем.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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