Иран начал подачу газа в ядерные центрифуги на объекте в Фордо

Иран приступил к подаче газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки, сообщает информагентство ИРНА.

Процесс подачи газа начался в присутствии специалистов из МАГАТЭ. Ранее президент Ирана Хасан Роухани озвучил, что Тегеран начнет реализацию нового этапа сокращения своих обязательств по ядерной программе 6 ноября с запуска центрифуг на объекте в Фордо.

Роухани связал этот шаг с годовщиной объявления администрацией США "максимального давления" на Иран. Президент также указал, что все действия иранской стороны по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки остаются обратимыми. Тегеран дает еще два месяца на то, чтобы вернуться к соглашению по иранской ядерной программе.

Напомним, в рамках ядерной сделки предполагалось, что Иран проведет перепрофилирование объекта в Фордо под ядерный центр для производства стабильных изотопов, воздерживаясь от обогащения урана, оставив Натанз в качестве единственного объекта для этих целей.