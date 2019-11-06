Новости

Под Курском в ДТП с грузовиком погибли пять человек 11:00
Ученые выявили связь между рационом питания и риском ранней смерти 11:00
Госсовет Крыма согласовал назначение вице-премьеров правительства РК 10:59
В Татарстане поймали и сдали в приют кошку-наркокурьера 10:59
На Алтае пять человек отравились угарным газом 10:52
В Польше найдено ископаемое морское чудовище 10:50
Названы самые аварийные районы Москвы 10:49
Куинси Промес признался в любви "Спартаку" 10:48
Николай Журавлев избран вице-спикером Совфеда 10:46
Три вице-премьера правительства Крыма ушли в отставку 10:35
Вышел второй трейлер новых "Плохих парней" 10:34
В Крыму завели дело на адвоката-мошенника 10:29
Полиция задержала одного из сбежавших из психбольницы в Чите 10:28
В Астрахани задержали грузовик с тонной осетров, замаскированных луком 10:28
Аксенов назначил крымского бизнес-омбудсмена 10:20
Человечеству предрекли катастрофу и "неописуемые страдания" 10:20
ФСИН проверит красноярскую колонию, где заключенного окунули в унитаз 10:16
Чувашские школьники, открывшие остров в Арктике, придумали ему имя 10:12
Названы самые "хвастливые" города России 10:02
Назван состав идеального для здоровья завтрака 09:57
МИД РФ: Вступление Северной Македонии в НАТО подорвет стабильность в Европе 09:48
Генпрокурор Украины заявил об отсутствии уголовных дел в отношении Burisma 09:40
СМИ: Сотовую связь в тюрьмах предложили блокировать 09:40
На Урале суд отклонил иск уволенной из-за откровенных фото педагога 09:35
Камчатский СК завел дело на истязавшую ребенка женщину 09:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
06.11.2019 10:50
Рубрика: Культура

В Польше найдено ископаемое морское чудовище

Текст: Денис Передельский
Фото: Daniel Tyborowski and Blazej Blazejowski / Polish Academy of Sciences / Proceedings of the Geologists' Association Фото: Daniel Tyborowski and Blazej Blazejowski / Polish Academy of Sciences / Proceedings of the Geologists' Association
Фото: Daniel Tyborowski and Blazej Blazejowski / Polish Academy of Sciences / Proceedings of the Geologists' Association

Исследователи из Польской академии наук раскопали окаменелые останки морского монстра, известного как плиозавр, возраст которого может составлять от 145 до 163 миллионов лет.

Описание окаменелых останков приведено в журнале Proceedings of the Geologist's Association, а коротко об открытии рассказывает Phys.org. Его совершили Даниэль Тиборовски и Блажей Блажеевски из Польской академии наук.

Окаменелость была обнаружена в кукурузном поле недалеко от деревни Кржыжановице. Ее длина составляет около 10 метров. Возраст находки составляет 145-163 миллионов лет.

Фото: iStock
На Крите найдены руины некогда процветавшего города

Ученым уже удалось идентифицировать древнее животное. Им оказался плиозавр, кстати, первый среди себе подобных, найденных на территории Польши. Исследователи отмечают, что плиозавры находились на вершине пищевой цепи во время своего существования.

Эти морские монстры вырастали до огромных размеров, они были вдвое больше современных косаток и весили десятки тонн. Считается, что в свое время они были самыми крупными хищниками на планете.

Плиозавры обладали крокодилоподобными мордами, мощными плавниками и большими зубами. Вероятно, они питались практически всеми морскими существами и некоторыми наземными животными, которые отваживались войти в лагуну в поисках пищи.

Плиозавры были так велики, что могли убить и съесть даже такого свирепого хищника, как тираннозавр Рекса (T. Rex). Предыдущие исследования показали, что длина челюстей плиозавра достигала двух с половиной метров. Они были в четыре с половиной раза мощнее, чем челюсти T. Rex.

К слову, рядом с останками плиозавра польские исследователи обнаружили окаменелые кости и некоторых других существ, таких, например, как древние крокодилы и черепахи.

Регион, в котором они были найдены, во времена плиозавров был тропическим. Ранее было установлено, что здесь преобладали лагуны с теплой водой и многочисленные водоемы. Это была идеальная среда обитания для существ того времени.

Исследование показало, что обнаруженные ископаемые морские черепахи пообедали моллюсками, после чего сами были съедены крокодилами - на некоторых панцирях найдены следы зубов крокодила.

Плиозавры же, как предполагают ученые, могли съесть крокодилов.

Ученый рассказал, как технологии ацтеков могут помочь человечеству
На дне Эгейского моря найдены три древних корабля
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука В мире Европа Польша
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Силовики в Таджикистане ликвидировали 15 напавших на заставу боевиков
МИД РФ: Вступление Северной Македонии в НАТО подорвет стабильность в Европе
Бывший дипломат США заявил о необходимости признания Крыма российским
Преступники нашли новый способ кражи денег с карт
ВВС применит "полуавтоматическую журналистику" при освещении выборов