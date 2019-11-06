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06.11.2019 23:27
Рубрика: В мире

Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу

Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем. Предупреждение как уточнили в авиакомпания Air Europa, сработало случайно. По неофициальной информации, невольным виновником срабатывания стал пилот одного из лайнеров компании.

Фото: AP Photo/Juan Karita
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"Ложная тревога​​, - передает РИА Новости заявление Air Europa. - На рейсе Амстердам - Мадрид сегодня во второй половине дня по ошибке сработало предупреждение, которое запускает протоколы, касающиеся угона. Ничего не произошло, все пассажиры в безопасности и ожидают полета. Мы приносим свои глубокие извинения".

Напомним, что тревога была объявлена примерно в 19.20 по среднеевропейскому времени. Все пассажиры спокойно покинули салон самолета.

В мире Европа Нидерланды
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