Как исполняется союзный бюджет

В Минске состоялась совместная коллегия Счетной палаты России и Комитета государственного контроля Беларуси, которая оценила исполнение бюджета Союзного государства за 2018 год.

Участники заседания единодушно отмечали, что нынешний год - знаковый для двух стран: исполняется 20 лет со дня подписания договора о создании Союзного государства.

- Нет ни одной сферы, в которой Беларусь и Россия не имели бы тесных и прочных контактов, будь то политика, экономика, инвестиции, наука, образование, культура, обеспечение безопасности, - заметил, открывая заседание, первый заместитель председателя Комитета госконтроля Василий Герасимов.

Алексей Кудрин напомнил, что Россия занимает первое место по инвестициям в белорусскую экономику

Коллегу поддержал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, напомнив, что динамично развивающиеся отношения двух стран стоят на фундаменте из более чем 220 межправительственных и межрегиональных соглашений. Причем к выработке некоторых он был лично причастен - как министр финансов и вице-премьер правительства России. Алексей Кудрин констатировал, что Россия занимает первое место по инвестициям в белорусскую экономику: в первом полугодии 2019 года они составили 3,8 миллиарда долларов.

Он также напомнил, что в конце сентября Москва принимала 23-й, самый представительный за всю историю конгресс счетных палат всего мира, ИНТОСАИ. В ближайшие три года Россия будет председательствовать в этой международной организации и отвечать за совершенствование аудита, выработку новых инструментов и подходов.

Среди тех, которые Счетной палате и Комитету госконтроля предстоит использовать в совместной работе, Алексей Кудрин назвал цифровые технологии и стратегический аудит. Иначе говоря, предстоит не только выяснять, законно ли потрачены бюджетные деньги, но и какова результативность расходов, как они соотносятся с целями стратегического развития каждой из стран.

Что касается бюджета Союзного государства, то по доходам он был исполнен на 100,4 процента. Перечисления государств-участников неизменны с 2009 года: вклад России составляет 65 процентов, Беларуси - 35. Расходная часть бюджета в сумме 5,33 млрд российских рублей освоена на 99,8 процента, это лучший показатель за последние 5 лет. По 9 из 12 совместных программ средства исполнены на 100 процентов.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота по просьбе корреспондента "СОЮЗа" привел примеры наиболее результативного инвестирования союзных денег:

- Программа "СКИФ" по созданию суперкомпьютера - абсолютно результативная вещь, потому что есть продукт, который работает, который используется. Программа "Композит" по созданию новых материалов, в частности, сверхвысокомолекулярного полиэтилена: технология внедрена, широко используется, дает прибыль... Предприятия, которые совместно занимаются микроэлектроникой, отрапортовали, что получают миллионные прибыли в долларах. Но учет результативности несовершенен - в этом я согласен с Алексеем Кудриным.

5,33 миллиарда рублей составила расходная часть союзного бюджета в 2018 году

Говоря о примерах эффективного использования союзного бюджета, первый заместитель председателя Комитета госконтроля Василий Герасимов выделил реализуемый с 2018 года проект по реставрации и музеефикации сооружений Брестской крепости.

Выявленные в исполнении бюджета нарушения Василий Герасимов назвал скорее техническими. Оценку разделил и Алексей Кудрин. Коллегия также утвердила план совместных мероприятий на 2020 год. Предполагается, в частности, интенсификация рабочих контактов, как прямых, так и в режиме видеоконференций.