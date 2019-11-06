Участники заседания единодушно отмечали, что нынешний год - знаковый для двух стран: исполняется 20 лет со дня подписания договора о создании Союзного государства.
- Нет ни одной сферы, в которой Беларусь и Россия не имели бы тесных и прочных контактов, будь то политика, экономика, инвестиции, наука, образование, культура, обеспечение безопасности, - заметил, открывая заседание, первый заместитель председателя Комитета госконтроля Василий Герасимов.
Коллегу поддержал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, напомнив, что динамично развивающиеся отношения двух стран стоят на фундаменте из более чем 220 межправительственных и межрегиональных соглашений. Причем к выработке некоторых он был лично причастен - как министр финансов и вице-премьер правительства России. Алексей Кудрин констатировал, что Россия занимает первое место по инвестициям в белорусскую экономику: в первом полугодии 2019 года они составили 3,8 миллиарда долларов.
Он также напомнил, что в конце сентября Москва принимала 23-й, самый представительный за всю историю конгресс счетных палат всего мира, ИНТОСАИ. В ближайшие три года Россия будет председательствовать в этой международной организации и отвечать за совершенствование аудита, выработку новых инструментов и подходов.
Среди тех, которые Счетной палате и Комитету госконтроля предстоит использовать в совместной работе, Алексей Кудрин назвал цифровые технологии и стратегический аудит. Иначе говоря, предстоит не только выяснять, законно ли потрачены бюджетные деньги, но и какова результативность расходов, как они соотносятся с целями стратегического развития каждой из стран.
Что касается бюджета Союзного государства, то по доходам он был исполнен на 100,4 процента. Перечисления государств-участников неизменны с 2009 года: вклад России составляет 65 процентов, Беларуси - 35. Расходная часть бюджета в сумме 5,33 млрд российских рублей освоена на 99,8 процента, это лучший показатель за последние 5 лет. По 9 из 12 совместных программ средства исполнены на 100 процентов.
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота по просьбе корреспондента "СОЮЗа" привел примеры наиболее результативного инвестирования союзных денег:
- Программа "СКИФ" по созданию суперкомпьютера - абсолютно результативная вещь, потому что есть продукт, который работает, который используется. Программа "Композит" по созданию новых материалов, в частности, сверхвысокомолекулярного полиэтилена: технология внедрена, широко используется, дает прибыль... Предприятия, которые совместно занимаются микроэлектроникой, отрапортовали, что получают миллионные прибыли в долларах. Но учет результативности несовершенен - в этом я согласен с Алексеем Кудриным.
Говоря о примерах эффективного использования союзного бюджета, первый заместитель председателя Комитета госконтроля Василий Герасимов выделил реализуемый с 2018 года проект по реставрации и музеефикации сооружений Брестской крепости.
Выявленные в исполнении бюджета нарушения Василий Герасимов назвал скорее техническими. Оценку разделил и Алексей Кудрин. Коллегия также утвердила план совместных мероприятий на 2020 год. Предполагается, в частности, интенсификация рабочих контактов, как прямых, так и в режиме видеоконференций.