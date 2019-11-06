Все родители хотят, чтобы их дети выросли самостоятельными, но если ребенок с инвалидностью, мамы и папы привыкают ухаживать за ним и взваливать все заботы по дому на себя. И лишь когда сыну или дочери исполняется 30, а потом и 40, родители задумываются: что же с ними будет, когда нас не станет?

Учиться никогда не поздно, даже людям с особенностями психофизического развития, уверены в Региональной общественной организации "Яблочко". И доказывают это в своих тренировочных квартирах для инвалидов.

Синдром любви

В четырехэтажном здании на Кирпичной, 18, - девять просторных пятикомнатных квартир на четырех хозяев и одного социального психолога. Каждый месяц москвичам от 18 до 45 лет специалисты буквально на пальцах показывают, как устроен этот мир и как себя в нем нужно вести. Через 28 дней эти же люди выходят отсюда повзрослевшими и способными позаботиться о себе дома, несмотря на диагноз ДЦП, аутизм, шизофрения, нарушение опорно-двигательного аппарата. А выпускникам психоневрологических интернатов, которые планируют переехать в собственное жилье, эти уроки просто жизненно необходимы.

"Чаще всего родителям известен ответ на вопрос, что будет с таким ребенком, когда я покину этот мир, - говорит председатель правления РОО "Яблочко" Елена Златогуре. - Уже взрослый, оставшись без родных, он, скорее всего, попадет в психоневрологический интернат". Но родители уверены, что у родственников, в приемной семье или квартире сопровождаемого проживания детям было бы гораздо лучше. Но вот беда, никто со взрослым человеком не будет нянчиться так, как родная мать, которая даже не дала шанса ребенку научиться что-то делать самому. "Готовить, стирать, убирать заботливые мамы предпочитают обычно сами. В результате и в 40 лет для их детей открытие, как включить горячую воду или почистить картошку", - продолжает Елена Златогуре. Она уверена: если даже не каждый человек с I и II группами инвалидности может жить самостоятельно, но научить его ухаживать за собой и своим домом, позаботиться о завтраке и научиться дружить с соседями все-таки возможно.

Меню без ограничений

На Кирпичной все как в обычной многоэтажке: пришел в гости - позвони в дверь. В 41-й квартире нам открыл 30-летний Антон Перфилкин в кухонном фартуке. "Добрый день, а мы готовим обед", - выпалил он и с ходу пригласил на кухню, откуда доносились приятные ароматы.

В просторной столовой - суета. Кто-то из ребят лопаткой старается перевернуть котлеты на сковородке, кто-то заправляет маслом салат, потирая глаза от "злого" лука. На первое у них сегодня суп, на второе - котлеты с рисом.

- Пойдемте, я вам покажу свою комнату, - предлагает Антон, а социальный психолог Анна Лажевская напоминает ему, что сначала нужно снять фартук. Второпях Антон оставляет его на обеденном столе, но Анна вновь останавливает его: "Антон, где у нас место для фартука?" И тут обращаешь внимание, что в квартире повсюду подсказки. Например, над мойкой наклейка с алгоритмом мытья посуды, на холодильнике яркий стикер: "Идешь в магазин - возьми пакет, список продуктов, кошелек с деньгами или банковскую карту".

- Мы заехали всего четыре дня назад. А я уже сам стирал и убирал в комнате, - рассказывает Антон. Шкаф у него открыт, и он демонстрирует аккуратно сложенные вещи. Приглашает расположиться в кресле, сам устраивается на кровати. "В 8 утра у нас подъем, зарядка, затем готовим завтрак. После еды идем в магазин. Вечером занятия. Сегодня, например, будем устраиваться на работу: писать резюме, созваниваться с работодателем и проходить собеседование", - делится Антон.

В квартире этажом ниже живут Оля, Игорь, Ангелина и Дима. В час дня они тоже были заняты обедом - в духовой шкаф отправили курицу с тыквой. Пока готовили, обсуждали только что пройденную тему - планирование бюджета на месяц. "Я теперь сам за коммуналку могу заплатить, оказывается, это несложно", - сообщил Игорь.

На первом этаже квартиры просторнее - сделаны специально для колясочников. Катя Петрузова затеяла в своей комнате уборку - сначала ей поддался пылесос, а потом и швабра, с которой она ловко управлялась. Ванны у мальчиков и девочек отдельные и оборудованы рельсовой подвесной системой, в каждой комнате есть тревожные кнопки. Сигнал оттуда поступает в комнату социальному психологу. Еще во всех квартирах и коридорах установлены видеокамеры, так что специалист регулярно контролирует ситуацию. После уборки Катя отправляется накрывать на стол. Тарелки, ложки, вилки перевозит в обычной тележке для покупок. Передвигаться по кухне ей ничего не мешает. За обеденным столом ее уже ждет Павел. Ему 31, и сегодня он впервые сам почистил картофель, чтобы приготовить сельдь под шубой. А вчера в прямом смысле одной рукой сделал вкуснейшие сосиски в тесте. Социальный психолог Наталья Шамилова рассказывает, что после обучения она получает от выпускников фотоотчет с домашней кухни: "Главное, чтобы родители разрешили помогать им по дому".

Задача на уравнение

Расселяют по квартирам ребят не по диагнозу, а по способностям. У всех есть деньги - по 12 тысяч рублей, которые они учатся тратить на продукты и досуг. Сумму определили из расчета пенсии по инвалидности и количеству дней на новом месте. У всех есть финансовый дневник с чеками из магазинов, билетами из кино или театра, куда ходят по отдельности или всей квартирой. Чтобы научить финансовой грамотности, ребятам рассказывают про номиналы купюр, объясняют, что такое скидки и акции в магазинах.

Оля Григорьева здесь уже третий раз и весной обещает снова приехать: "Мне здесь очень нравится, я всему научилась и теперь помогаю маме, которая довольна результатом и говорит, что я уже совсем самостоятельная".

Обычно родителей беспокоит умение детей-инвалидов считать, читать и писать, а вот готовить, стирать и убирать заботливые мамы предпочитают сами. В результате и в 40 лет для их детей становится открытием, как включить горячую воду или почистить картошку. В тренировочных квартирах они узнают, из чего можно приготовить обед, что означают желтые ценники в магазине и как оплачивать коммуналку.

Справка "РГ"

Наш случай

В тренировочную квартиру принимают горожан только с московской пропиской и при заболевании не в острой стадии. Запись по телефонам: 8 (499) 550-09-57, 8 (985) 231-44-88.