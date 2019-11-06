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06.11.2019 10:20
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Человечеству предрекли катастрофу и "неописуемые страдания"

Текст: Николай Грищенко
Фото: Николай Грищенко/РГ Фото: Николай Грищенко/РГ
Фото: Николай Грищенко/РГ

Свыше 11 тысяч ученых из 153 стран мира подписались под документом-предупреждением о том, что Земле грозит климатическая катастрофа, а человечеству - "неописуемые страдания". Причина - парниковый эффект, перенаселение планеты, загрязнение природы и пищевые отходы.

Выводы группы специалистов под руководством профессора экологии Уильяма Риппла и Кристофера Вольфа основаны на анализе информации, полученной в ходе 40-летних наблюдений. Данные включают в себя потребление энергии, температуру поверхности планеты, демографические показатели, темпы уничтожения леса и массу полярных льдов, ВВП и выбросы углекислого газа.

Фото: REUTERS
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"Климатический кризис тесно связан с чрезмерным потреблением и состоятельным образом жизни. Наиболее богатые страны несут основную ответственность за выбросы углекислого газа", - говорится в научном журнале BioScience.

Тем не менее, информации о "точке невозврата", то есть о том, когда климатические процессы на Земле станут необратимыми, в исследовании нет.

Ученые подчеркивают, что человечество может принять определенные меры для улучшения ситуации. В частности, исследователи призвали заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, сократить выбросы нестойких загрязнителей и вводить высокие "углеродные налоги".

Рекомендуется также остановить массовую вырубку лесов и потреблять меньше животной пищи в пользу растительной. Кроме того, деятели науки призывают установить демографический контроль над массово растущим населением.

"Наши цели должны быть смещены от роста ВВП и стремления к изобилию в сторону поддержания экосистем и улучшения благосостояния людей путем изменения приоритетов основных потребностей и сокращения неравенства", - говорится в исследовании.

Общество Экология Общество Природа Общество Наука Климат на Земле
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