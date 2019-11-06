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Катрин Денев перенесла инсульт

Новости
    06.11.2019, 20:59
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Появились подробности о госпитализации легендарной французской актрисы и певицы Катрин Денев.

Напомним. Ранее прошла информация, что 76-летняя артистка была доставлена в ночь со вторника на среду в одну из парижских больниц, где ей, по оценкам специалистов, потребовалось серьезное обследование.

Как теперь уточняет AFP, ссылаясь на родных Денев, актриса перенесла ишемический инсульт.

При этом семья заверила, что это не фатально и все, что нужно артистке, переутомленной на почве напряженного рабочего графика, это немного отдохнуть.

Денев родилась в 1943 году в Париже. Известна по фильмам "Шербурские зонтики", "Отвращение", "Дневная красавица", "8 женщин", "Голод".

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