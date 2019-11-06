Катрин Денев перенесла инсульт

Появились подробности о госпитализации легендарной французской актрисы и певицы Катрин Денев.

Напомним. Ранее прошла информация, что 76-летняя артистка была доставлена в ночь со вторника на среду в одну из парижских больниц, где ей, по оценкам специалистов, потребовалось серьезное обследование.

#UPDATE The French actress Catherine Deneuve is in a Paris hospital after suffering a stroke, her family told AFPhttps://t.co/aoTMTEhOZn — AFP news agency (@AFP) 6 ноября 2019 г.

Как теперь уточняет AFP, ссылаясь на родных Денев, актриса перенесла ишемический инсульт.

При этом семья заверила, что это не фатально и все, что нужно артистке, переутомленной на почве напряженного рабочего графика, это немного отдохнуть.

Денев родилась в 1943 году в Париже. Известна по фильмам "Шербурские зонтики", "Отвращение", "Дневная красавица", "8 женщин", "Голод".