Федеральный закон от 4 ноября 2019 г. N 358-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 17 октября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 октября 2019 года

Внести в Федеральный закон от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4148; 2003, N 28, ст. 2875; N 50, ст. 4846; 2004, N 41, ст. 3993; 2005, N 1, ст. 17; N 25, ст. 2425; 2006, N 1, ст. 3, 17; N 17, ст. 1782; N 27, ст. 2881; N 52, ст. 5498; 2007, N 7, ст. 834; N 31, ст. 4009; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; N 48, ст. 5812; N 49, ст. 6071; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 1, ст. 19; N 19, ст. 2281, 2283; N 29, ст. 3582; N 52, ст. 6418, 6427; 2010, N 30, ст. 3999; 2011, N 1, ст. 47; N 13, ст. 1688; N 29, ст. 4300; N 30, ст. 4562; N 49, ст. 7027; N 51, ст. 7448; 2012, N 27, ст. 3587; N 53, ст. 7614, 7615; 2013, N 14, ст. 1651; N 23, ст. 2866, 2881; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4072; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 9, 38, 72; N 10, ст. 1418; N 24, ст. 3369; 2016, N 22, ст. 3097; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4267, 4287, 4294, 4306; 2017, N 25, ст. 3593; N 27, ст. 3938, 3940; N 31, ст. 4766, 4829; 2018, N 1, ст. 90; N 32, ст. 5134; N 53, ст. 8464; 2019, N 18, ст. 2224; N 31, ст. 4426) изменение, дополнив его статьей 17 следующего содержания:

"Статья 17. Земельные участки на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, которые находятся в федеральной собственности и на которых расположены здания и сооружения, переданные Российской Федерацией в собственность общероссийских общественных организаций инвалидов до 1 января 2019 года, предоставляются в собственность указанных организаций бесплатно.".

Президент Российской Федерации В. Путин