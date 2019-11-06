Новости

В Перми сотрудников социального медцентра заподозрили в хищении пенсий 17:02
В Петербурге открылась выставка, на которой можно строить "халабуды" 17:01
Мединский: Выставка "Память поколений" может быть показана заграницей 17:00
Около тысячи кадет и юнармейцев примут участие в параде 7 ноября 16:57
Росстат: Годовая инфляция в октябре снизилась до 3,8% 16:54
Уникальную икону XVI века покажут в Переславль-Залесском музее 16:51
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл одну из самых главных загадок "Джокера" 16:50
В Чувашии на шамана из Москвы завели дело о контрабанде наркотиков 16:48
В Миассе уволят главврача больницы, где пациентку умыли половой тряпкой 16:45
Ученые вывели правило, которое быстро приведет к успеху во время обучения 16:40
Всероссийское казачье общество объединит 1,5 млн человек 16:38
Зеленский раскритиковал завод в Харькове за выпуск одного танка за 10 лет 16:34
В Музее Победы пройдет вахта Почетного караула 16:32
Киевский суд отложил рассмотрение дела Вышинского до 14 января 16:30
В Греции раскопали огромный акрополь Микенской цивилизации 16:30
Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма 16:28
Число погибших при пожарах в Крыму за год выросло на 50 процентов 16:27
Вышел трейлер "Двух пап" с Энтони Хопкинсом 16:26
Москвич пойдет под суд за кражу картин и иконы на 9 млн рублей 16:12
START объявил о сотрудничестве с крупнейшим в РФ документальным кинотеатром 16:07
Лукашенко провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби 16:02
Новая Kia Optima поразит красотой 16:00
Анджелина Джоли не хочет жить в США 15:51
В Сирии задержали жену и родственников Аль-Багдади 15:48
"Газпром" назвал условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа 15:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
06.11.2019 17:03
Рубрика: Власть

Пальцы на курках

Количество нарезных и гладких стволов, разрешенных к хранению, увеличат вдвое
Текст: Михаил Фалалеев
Владельцам гражданского оружия разрешат хранить вдвое больше единиц нарезных и гладких стволов. Госдума одобрила в первом чтении на пленарном заседании поправки в закон "Об оружии". Авторами поправок стала группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

В пояснительной записке сказано, что законопроект направлен "на развитие оружейной отрасли в Российской Федерации, поддержку отечественных производителей гражданского оружия и патронов к нему, а также уточнение оснований приобретения гражданами Российской Федерации гражданского огнестрельного длинноствольного оружия".

Сокращается испытательный срок для желающих приобрести нарезное оружие до трех лет

Суть нового закона - увеличить максимальное число единиц охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, которые может приобрести российский гражданин: с пяти каждого из перечисленных видов - как сейчас - до десяти. Действующее ограничение на количество приобретаемого россиянами спортивного и охотничьего оружия авторы законопроекта считают "необоснованным".

"Нововведение позволит увеличить продажи гражданского длинноствольного оружия без ущерба общественной безопасности, что даст возможность производителям дополнительно реализовать порядка 100 тысяч единиц оружия. Это незначительное число относительно общего количества гражданского оружия, находящегося у граждан, - около 6,3 миллиона единиц", - считают законодатели.

Фото: iStock
Центробанк выявил свыше 10 тысяч поддельных купюр

Депутаты хотят сократить так называемый испытательный срок для желающих пробрести оружие с нарезным стволом. Сегодня купить и зарегистрировать карабин "Сайгу" калибра 7, 62 или 5,45 мм, СКС, "мосинку" или "Вепрь" можно только спустя пять лет обладания гладкоствольным ружьем. То есть приобрел двуствольную "тулку", походил с ней на охоту без всяких нареканий от егерей, участкового и сотрудников лицензионно-разрешительной службы, и можешь подавать заявление на нарезное оружие. Теперь предлагается сократить годы ожидания до трех лет. Причем этот срок не должен быть непрерывным. Может так случиться, что человек не успел перерегистрировать оружие - болел, был в командировке. Главное, чтобы владелец ружья хотя бы через год-два пришел в лицензионную службу перерегистрировал свое оружие.

Логика в этом есть. Человек, которому в принципе нельзя доверять ничего стреляющего, проявит себя и за год. И ружье у него отберут сразу же. Но зачем законопослушному гражданину ждать пять лет, чтобы купить винтовку? Кстати, есть мнение, что и три года - лишняя перестраховка. Не исключено, что и этот срок будут пересматривать. Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах и спецслужбах считают, что нужно либо сразу запрещать конкретному человеку приобретать что-то стреляющее (по медицинским или юридическим основаниям), либо разрешать покупать все, что дозволено законом, - от травматического пистолета до самозарядного, полуавтоматического карабина с нарезным стволом. А всякие промежутки в пять лет или три года смысла не имеют.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Все о личном и служебном оружии Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Газпром" назвал условия для заключения контракта с Киевом на транзит газа
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
На Украине возбудили дело против мэра Киева Виталия Кличко
Набиуллина: ЦБ усилит надзор за банками в сфере защиты персональных данных
Росстат: Годовая инфляция в октябре снизилась до 3,8%