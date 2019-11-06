Владельцам гражданского оружия разрешат хранить вдвое больше единиц нарезных и гладких стволов. Госдума одобрила в первом чтении на пленарном заседании поправки в закон "Об оружии". Авторами поправок стала группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

В пояснительной записке сказано, что законопроект направлен "на развитие оружейной отрасли в Российской Федерации, поддержку отечественных производителей гражданского оружия и патронов к нему, а также уточнение оснований приобретения гражданами Российской Федерации гражданского огнестрельного длинноствольного оружия".

Сокращается испытательный срок для желающих приобрести нарезное оружие до трех лет

Суть нового закона - увеличить максимальное число единиц охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, которые может приобрести российский гражданин: с пяти каждого из перечисленных видов - как сейчас - до десяти. Действующее ограничение на количество приобретаемого россиянами спортивного и охотничьего оружия авторы законопроекта считают "необоснованным".

"Нововведение позволит увеличить продажи гражданского длинноствольного оружия без ущерба общественной безопасности, что даст возможность производителям дополнительно реализовать порядка 100 тысяч единиц оружия. Это незначительное число относительно общего количества гражданского оружия, находящегося у граждан, - около 6,3 миллиона единиц", - считают законодатели.

Депутаты хотят сократить так называемый испытательный срок для желающих пробрести оружие с нарезным стволом. Сегодня купить и зарегистрировать карабин "Сайгу" калибра 7, 62 или 5,45 мм, СКС, "мосинку" или "Вепрь" можно только спустя пять лет обладания гладкоствольным ружьем. То есть приобрел двуствольную "тулку", походил с ней на охоту без всяких нареканий от егерей, участкового и сотрудников лицензионно-разрешительной службы, и можешь подавать заявление на нарезное оружие. Теперь предлагается сократить годы ожидания до трех лет. Причем этот срок не должен быть непрерывным. Может так случиться, что человек не успел перерегистрировать оружие - болел, был в командировке. Главное, чтобы владелец ружья хотя бы через год-два пришел в лицензионную службу перерегистрировал свое оружие.

Логика в этом есть. Человек, которому в принципе нельзя доверять ничего стреляющего, проявит себя и за год. И ружье у него отберут сразу же. Но зачем законопослушному гражданину ждать пять лет, чтобы купить винтовку? Кстати, есть мнение, что и три года - лишняя перестраховка. Не исключено, что и этот срок будут пересматривать. Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах и спецслужбах считают, что нужно либо сразу запрещать конкретному человеку приобретать что-то стреляющее (по медицинским или юридическим основаниям), либо разрешать покупать все, что дозволено законом, - от травматического пистолета до самозарядного, полуавтоматического карабина с нарезным стволом. А всякие промежутки в пять лет или три года смысла не имеют.