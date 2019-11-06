Федеральный закон от 4 ноября 2019 г. N 359-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)""

Принят Государственной Думой 15 октября 2019 года

Одобрен Советом Федерации 23 октября 2019 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4767; 2018, N 28, ст. 4139; N 53, ст. 8404; 2019, N 26, ст. 3317; N 31, ст. 4420) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 32 следующего содержания:

"32) выплата за счет имущества Фонда, сформированного за счет имущественного взноса Российской Федерации, иных публично-правовых образований, возмещения гражданам, являющимся членами жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, который создан в соответствии со статьей 20110 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и которому были переданы права застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок (далее - кооператив), если требования указанных граждан были погашены в деле о банкротстве застройщика путем такой передачи в соответствии с реестром требований участников строительства (реестром требований о передаче жилых помещений) и указанные граждане имеют в отношении соответствующего кооператива требования о передаче жилого помещения, машино-места и (или) нежилого помещения;";

2) в статье 13:

а) в наименовании слова "- участникам долевого строительства" исключить;

б) дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. Выплата возмещения гражданам - членам кооператива, требования которых были погашены в деле о банкротстве застройщика путем передачи прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок кооперативу в соответствии с реестром требований участников строительства (реестром требований о передаче жилых помещений) и которые имеют в отношении соответствующего кооператива требования о передаче жилого помещения, машино-места и (или) нежилого помещения (далее - граждане - члены кооператива), осуществляется Фондом за счет имущества Фонда, сформированного в порядке, предусмотренном статьей 131 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 133 настоящего Федерального закона.";

3) в статье 133:

а) в наименовании слова "жилищно-строительным" исключить, дополнить словами ", и особенности выплаты возмещения гражданам - членам кооператива";

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Кооператив вправе обратиться в Фонд в целях финансирования и осуществления мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства или для выплаты возмещения гражданам - членам кооператива.";

в) в части 2 слова "вправе передать на безвозмездной основе" заменить словом "передает";

г) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "В качестве встречного исполнения кооператив передает Фонду субъекта Российской Федерации или некоммерческой организации Фонда соответственно помещения и (или) машино-места в объектах недвижимости, строительство которых завершено, если в отношении указанных помещений и (или) машино-мест у кооператива отсутствует обязанность по передаче их гражданам - членам кооператива, при их наличии.";

д) дополнить частями 5 - 10 следующего содержания:

"5. Выплата возмещения гражданам - членам кооператива осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, включающем в себя в том числе порядок обращения кооператива для выплаты возмещения, перечень документов, необходимых для выплаты возмещения, и основания принятия Фондом решения о выплате возмещения гражданину - члену кооператива. Выплата такого возмещения осуществляется при условии подачи гражданином - членом кооператива заявления о выходе из кооператива.

6. Выплата возмещения гражданину - члену кооператива, имеющему требование о передаче жилого помещения (жилых помещений), осуществляется в размере, определенном в соответствии с частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона, но в совокупности не менее размера требований гражданина - члена кооператива, погашенных в связи с передачей кооперативу прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок в деле о банкротстве застройщика, и размера паевых взносов, внесенных указанным гражданином - членом кооператива после такой передачи. Выплата возмещения по требованиям, предусматривающим передачу машино-мест и нежилых помещений, осуществляется в размере цены, уплаченной гражданином - членом кооператива. О выплате возмещения Фонд уведомляет кооператив не позднее трех рабочих дней после такой выплаты.

7. К Фонду, осуществившему выплату возмещения в соответствии с настоящим Федеральным законом, переходит право требования к кооперативу о выдаче паевого взноса в связи с выходом гражданина из кооператива в размере выплаченного возмещения, но в совокупности не более размера требований гражданина - члена кооператива, погашенных в связи с передачей кооперативу прав застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок, и размера паевых взносов, внесенных указанным гражданином - членом кооператива после такой передачи.

8. Со дня выплаты Фондом гражданину - члену кооператива возмещения в соответствии с настоящим Федеральным законом его членство в кооперативе считается прекращенным в связи с выходом такого гражданина из кооператива.

9. Прием новых членов в кооператив, уступка пая членами кооператива не допускаются со дня обращения кооператива в Фонд в соответствии с настоящей статьей.

10. Фонд вправе запрашивать у кооператива, граждан - членов кооператива, органов государственной власти и органов местного самоуправления, в архивах, у лиц, осуществлявших полномочия арбитражных управляющих в деле о банкротстве застройщика, права которого на объект незавершенного строительства и земельный участок были переданы кооперативу, информацию, необходимую для подтверждения достоверности представленных кооперативом сведений. Лица, указанные в настоящей части, обязаны представлять запрашиваемую Фондом информацию в течение десяти рабочих дней без взимания платы.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2011, N 29, ст. 4301; N 49, ст. 7015; 2012, N 53, ст. 7619; 2013, N 52, ст. 6979; 2015, N 27, ст. 3977; N 29, ст. 4362; 2017, N 31, ст. 4767; 2018, N 53, ст. 8404; 2019, N 26, ст. 3317) следующие изменения:

1) в абзаце третьем подпункта 3 пункта 1 статьи 2019 слова "выплат гражданам - участникам строительства" заменить словами "выплаты возмещения гражданам";

2) статью 20115-4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Сделки, связанные с переходом прав требования члена жилищно-строительного кооператива к Фонду в связи с выплатой Фондом возмещения в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", не могут быть оспорены на основании статей 612 и 613 настоящего Федерального закона.".

Президент Российской Федерации В. Путин