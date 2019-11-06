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06.11.2019 19:32
Рубрика: Власть

Косачев: Советизация Америки идет полным ходом

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
О начале предвыборного сезона в США можно судить по активизации ритуальных разговоров на тему иностранного вмешательства в американские выборы. На сей раз совместным заявлением решили "пригвоздить" врагов американской демократии сразу три ведомства - Пентагон, минюст и министерство внутренней безопасности США. Россия, Китай, Иран "и другие иностранные злоумышленники", которых в тексте назвали "противниками", мол, хотят подорвать "демократические институты, повлиять на общественное мнение и государственную политику будут стремиться вмешаться в процесс голосования или повлиять на восприятие избирателей".
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Правда, из заявления не совсем ясно, зачем всем нам, "противникам американской демократии", это делать, и чем она вообще нам мешает. В частности, учитывая сложившийся в Вашингтоне антироссийский консенсус демократических и республиканских "хрена и редьки", что делает сам выбор между ними для нас довольно бессмысленным.

Фото: Яна Лапикова/ РИА Новости
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Но частью современной американской мифологии является утверждение, что врагов Америки по определению не может не раздражать ее замечательная демократия, что, разумеется, само по себе говорит в ее пользу - такой нехитрый способ самопиара.

Правда авторам заявления пришлось признать, что "в настоящее время нет доказательств … нарушения избирательной инфраструктуры, которые позволили бы противникам предотвратить голосование, изменить подсчет голосов или нарушить возможность подсчета голосов". Ведь иначе надо было бы, например, поставить под сомнение нынешний оглушительней успех противников Трампа, представителей демпартии, в Вирджинии и Кентукки. То есть, получается, враги Америки играют на стороне демократов?

Но, как бы то ни было, в ближайший год нам предстоит узнать (разумеется, из американских СМИ) о нарастающих попытках врагов Америки вмешаться во все возможные выборы, включая школьные. И героическом отпоре, который дали спецслужбы противнику.

Ну и еще один характерный штрих: граждан Америки призывают "сообщать о любой подозрительной деятельности". То есть, советизация Америки идет полным ходом - теперь вот поощряется "стукачество", но все это напоминает и известную теорию сталинского времени об усилении вражеской активности по мере строительства социализма. Казалось бы, все должно быть наоборот - чем сильнее успехи, тем слабее враги и бессмысленнее их сопротивление. Но тогда нельзя было бы оправдать массовые репрессии через десятки лет после окончания гражданской войны.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Что-то мне подсказывает, что и тут кто-то пытается выговорить себе право на репрессии как внутри страны (усиление контроля, неомаккартизм во всей его "красе"), так и вовне (санкции).

Что ж, выборы в условиях столь пугающей "противников американской демократии" - они такие, без образа врага не могут. Действительно, страшновато, для тех, кто помнит на своем примере, к чему такое может привести.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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