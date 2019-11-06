Законопроект Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Крым на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 183282566729,22 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы - в сумме 49078890262,85 рубля, безвозмездные поступления - в сумме 134203676466,37 рубля;

2) общий объем расходов в сумме 183282566729,22 рубля;

3) дефицит бюджета Республики Крым в сумме 0,0 рубля;

4) верхний предел государственного долга Республики Крым на 1 января 2021 года в сумме 3067949472,0 рубля, в том числе:

верхний предел государственного внутреннего долга Республики Крым - в сумме 3067949472,0 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 0,0 рубля.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Крым на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 162051055676,80 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы - в сумме 52192800516,80 рубля, безвозмездные поступления - в сумме 109858255160,00 рубля, и на 2022 год в сумме 176234720838,69 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы - в сумме 54914461378,69 рубля, безвозмездные поступления - в сумме 121320259460,0 рубля;

2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 162051055676,80 рубля и на 2022 год в сумме 176234720838,69 рубля, в том числе условно утвержденные расходы на 2021 год - в сумме 3908500853,98 рубля и на 2022 год - в сумме 6915747261,97 рубля;

3) дефицит бюджета Республики Крым на 2021 год в сумме 0,0 рубля и на 2022 год в сумме 0,0 рубля;

4) верхний предел государственного долга Республики Крым на 1 января 2022 года в сумме 2300962104,00 рубля, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Республики Крым - в сумме 2300962104,00 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям - в сумме 0,0 рубля, и на 1 января 2023 года в сумме 1533974736,00 рубля, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Республики Крым - в сумме 1533974736,00 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям - в сумме 0,0 рубля.

Статья 2

1. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Республики Крым по кодам видов доходов:

1) на 2020 год согласно Приложению 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 1а к настоящему Закону.

2. Установить, что все государственные унитарные предприятия Республики Крым в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов уплачивают в бюджет Республики Крым 50 процентов части прибыли, остающейся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Статья 3

1. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативы распределения доходов между бюджетом Республики Крым, бюджетами муниципальных образований Республики Крым и бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 2 к настоящему Закону.

2. Установить, что в бюджеты сельских поселений Республики Крым в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов подлежат зачислению налоговые доходы от следующих налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджет муниципальных районов Республики Крым:

1) налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских поселений Республики Крым, - по нормативу 8 процентов;

2) единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских поселений Республики Крым, - по нормативу 20 процентов.

Статья 4

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Республики Крым, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень доходов местных бюджетов, закрепленных за органами государственной власти (государственными органами) Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 4 к настоящему Закону.

3. Установить, что:

1) администрирование доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, осуществляется администратором доходов бюджета, которым ведется учет указанной задолженности;

2) уплата денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежит отражению по отдельному коду бюджетной классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета доходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации;

3) возврат излишне уплаченных сумм денежных взысканий (штрафов), поступивших до 1 января 2020 года, осуществляется из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в который они были зачислены.

Статья 5

1. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов в местные бюджеты подлежат зачислению 10,0016 процента налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Крым от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации).

2. Установить в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов дифференцированные нормативы отчислений от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации), в бюджеты городских округов, муниципальных районов, городских поселений, органы местного самоуправления указанных муниципальных образований Республики Крым, которые в соответствии с действующим законодательством решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности, согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 6

1. Установить, что руководители органов государственной власти (государственных органов) Республики Крым не вправе принимать в 2020 году решения, приводящие к увеличению штатной численности государственных гражданских служащих Республики Крым.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым не принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году штатной численности работников органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым.

Статья 7

1. Увеличить (индексировать) с 1 октября 2020 года в 1,03 раза:

1) месячные должностные оклады лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, установленные Законом Республики Крым от 5 июня 2014 года № 11-ЗРК "О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности Республики Крым" и увеличенные в соответствии с законами Республики Крым от 22 декабря 2017 года № 447-ЗРК/2017 "О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и от 20 декабря 2018 года № 556-ЗРК/2018 "О бюджете Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов";

2) месячные оклады государственных гражданских служащих Республики Крым в соответствии с замещаемыми ими должностями государственной гражданской службы Республики Крым, установленные Законом Республики Крым от 5 июня 2014 года № 12-ЗРК "О денежном содержании государственных гражданских служащих Республики Крым" и увеличенные в соответствии с законами Республики Крым от 22 декабря 2017 года № 447-ЗРК/2017 "О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и от 20 декабря 2018 года № 556-ЗРК/2018 "О бюджете Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов";

3) должностные оклады лиц (работников), замещающих должности, относящиеся к категории "служащие", и тарифные ставки заработной платы лиц (работников), замещающих должности, относящиеся к категориям "младший обслуживающий персонал" или "рабочие", установленные Законом Республики Крым от 7 августа 2014 года № 44-ЗРК "Об оплате труда лиц, замещающих в государственных органах Республики Крым должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Крым, и работников государственных учреждений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти Республики Крым" и увеличенные в соответствии с законами Республики Крым от 22 декабря 2017 года № 447-ЗРК/2017 "О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" и от 20 декабря 2018 года № 556-ЗРК/2018 "О бюджете Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

2. Месячные должностные оклады государственных гражданских служащих Республики Крым в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы Республики Крым исчислять с 1 октября 2020 года исходя из увеличенного (проиндексированного) согласно части первой настоящей статьи месячного должностного оклада в соответствии с замещаемой гражданским служащим должностью государственной гражданской службы Республики Крым "специалист".

Статья 8

1. Установить, что в 2020 году полномочия получателя средств бюджета Республики Крым по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Крым местным бюджетам в форме субсидий и субвенций в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, осуществляются Управлением Федерального казначейства по Республике Крым в порядке, установленном Федеральным казначейством.

2. Положения части 1 настоящей статьи не распространяются на субсидии, включенные в перечень, утвержденный Советом министров Республики Крым.

Статья 9

Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, на 2020 год согласно Приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 10

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 11

1. Утвердить распределение расходов бюджета Республики Крым по ведомственной структуре расходов:

1) на 2020 год согласно Приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 8а к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение расходов бюджета Республики Крым по разделам, подразделам расходов:

1) на 2020 год согласно Приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 9а к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение расходов бюджета Республики Крым по целевым статьям, группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год согласно Приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 10а к настоящему Закону.

4. Утвердить в составе расходов бюджета Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 9191063983,0 рубля, на 2021 год в сумме 9391020936,0 рубля и на 2022 год в сумме 9285702863,0 рубля;

2) резервный фонд Совета министров Республики Крым на 2020 год в сумме 300000000,0 рубля, на 2021 год в сумме 300000000,0 рубля и на 2022 год в сумме 300000000,0 рубля;

3) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Крым на 2020 год в сумме 56589686313,01 рубля, на 2021 год в сумме 22105368086,76 рубля и на 2022 год в сумме 30820426023,76 рубля;

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающих граждан, указанных в пункте 5 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", на 2020 год в сумме 8386540268,80 рубля, на 2021 год в сумме 8721094926,40 рубля и на 2022 год в сумме 9070225616,80 рубля.

6. Утвердить объем и направление использования зарезервированных средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым (за исключением средств резервного фонда Совета министров Республики Крым):

1) на реализацию положений статьи 7 настоящего Закона на 2020 год в сумме 27345400,00 рубля, на 2021 год в сумме 146278000,00 рубля и на 2022 год в сумме 297283600,00 рубля;

Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым, утверждается нормативным правовым актом Совета министров Республики Крым.

Статья 12

1. Утвердить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Крым на 2020 год - 1,749, на 2021 год - 1,750, на 2022 год - 1,753.

2. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений Республики Крым на 2020 год - 4,315, на 2021 год - 4,496, на 2022 год - 1,806.

3. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Республики Крым на 2020 год - 2,049, на 2021 год - 2,148, на 2022 год - 1,710.

4. Утвердить объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и объем на сбалансированность муниципальных образований Республики Крым:

1) на 2020 год согласно Приложению 11 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 11а к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Республики Крым:

1) на 2020 год согласно Приложению 11.1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 11.1а к настоящему Закону.

6. Утвердить объем и распределение субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Республики Крым из бюджета Республики Крым:

1) на 2020 год согласно Приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 12а к настоящему Закону.

7. Утвердить перечень, объем и распределение субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Республики Крым из бюджета Республики Крым:

1) на 2020 год согласно Приложению 12.1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 12.1а к настоящему Закону.

8. Утвердить объем и распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Республики Крым из бюджета Республики Крым:

1) на 2020 год согласно Приложению 12.2 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 12.2а к настоящему Закону.

9. Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов из резервного фонда Совета министров Республики Крым утверждается Советом министров Республики Крым.

Статья 13

Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2019 году государственным бюджетным учреждениям Республики Крым и государственным автономным учреждениям Республики Крым на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, образовавшиеся в связи с недостижением государственными бюджетными учреждениями Республики Крым и государственными автономными учреждениями Республики Крым установленных государственным заданием показателей, подлежат возврату в бюджет Республики Крым в объемах, соответствующих недостигнутым показателям государственного задания.

Статья 14

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Республики Крым:

1) на 2020 год согласно Приложению 13 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 13а к настоящему Закону.

Статья 15

1. Утвердить программу государственных заимствований Республики Крым:

1) на 2020 год согласно Приложению 14 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 14а к настоящему Закону.

2. Установить объем расходов бюджета Республики Крым на обслуживание государственного долга Республики Крым на 2020 год в сумме 3418961,46 рубля, в том числе на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Крым - в сумме 3418961,46 рубля, на 2021 год в сумме 3002808,08 рубля, в том числе на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Крым - в сумме 3002808,08 рубля, и на 2022 год в сумме 2235820,71 рубля, в том числе на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Крым - в сумме 2235820,71 рубля.

3. Утвердить программу государственных гарантий Республики Крым в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 15 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение выданных государственных гарантий Республики Крым на 2020 год в сумме 0,0 рубля, на 2021 год в сумме 0,0 рубля и на 2022 год в сумме 0,0 рубля.

Статья 16

Утвердить бюджетные ассигнования, направляемые на государственную поддержку семьи и детей в Республике Крым:

1) на 2020 год согласно Приложению 16 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно Приложению 16а к настоящему Закону.

Статья 17

Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Совета министров Республики Крым, в случаях:

1) возмещения затрат в связи с реализацией мер по льготному лекарственному обеспечению по перечню групп населения и категорий заболеваний;

2) реализации мероприятий в сфере занятости населения в рамках реализации Государственной программы труда и занятости населения Республики Крым;

3) оказания предприятиям финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов, финансовой аренды (лизинга);

4) финансового обеспечения (возмещения) непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Совета министров Республики Крым, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

5) формирования и поддержания резервов материальных ресурсов Республики Крым для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

6) ликвидации несанкционированных свалок на территории Республики Крым за пределами границ населенных пунктов;

7) реализации мероприятий по охране авторских прав и защите наименований мест происхождения товаров;

8) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Информационное общество";

9) проведения капитального ремонта объектов государственной собственности Республики Крым в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;

10) возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения затрат, возникших между экономически обоснованным уровнем тарифов регулируемых организаций и тарифами для населения в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

11) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;

12) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым, а также непрограммных мероприятий, реализуемых в сфере сельского хозяйства;

13) предоставления субсидий Акционерному обществу "Корпорация развития Республики Крым" на финансовое обеспечение организации и проведения Ялтинского международного экономического форума;

14) возмещения недополученных доходов и затрат за фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортного комплекса Республики Крым;

15) уплаты лизинговых платежей в соответствии с лизинговыми контрактами в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортного комплекса Республики Крым";

16) компенсации территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Крым, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня;

17) обеспечения безопасности на транспортном комплексе в рамках Государственной программы Республики Крым "Развитие транспортного комплекса Республики Крым";

18) реализации мероприятий по созданию новых производств, модернизации производственных мощностей, повышению энергоэффективности производства;

19) реализации мероприятий по сертификации систем менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам;

20) реализации мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инновационной деятельности;

21) оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

22) реализации мероприятий по инфраструктурному обеспечению развития инвестиционно-инновационной деятельности;

23) участия в конгрессно-выставочных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации;

24) реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года";

25) реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;

26) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы развития курортов и туризма в Республике Крым;

27) финансового обеспечения оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

28) осуществления мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для профилактики инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику;

29) осуществления мероприятий по лечению лиц, инфицированных вирусом гепатитов B и C;

30) осуществления мероприятий по профилактике ВИЧ;

31) реализации организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и IV типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей;

32) проведения капитального ремонта объектов государственной собственности Республики Крым в рамках непрограммных мероприятий;

33) приобретения (обновления) специализированного оборудования для специализированных работ, связанных с буровзрывной деятельностью.

Статья 18

Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов предоставление субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в порядке, установленном нормативными правовыми актами Совета министров Республики Крым, в случаях:

1) проведения Автономной некоммерческой организацией "Фонд защиты вкладчиков" компенсационных выплат физическим лицам, имеющим вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действовавших на территории Республики Крым по состоянию на 18 марта 2014 года, превышающие 700 тысяч рублей;

2) оплаты труда адвокатов адвокатских образований Республики Крым, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам, имеющим право на ее получение в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсацию их расходов на оказание такой помощи в целях реализации Закона Республики Крым от 01 сентября 2014 года № 59-ЗРК "О бесплатной юридической помощи в Республике Крым";

3) компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Республики Крым, но не участвуют в выполнении государственного задания;

4) предоставления грантов Государственного Совета Республики Крым в области физической культуры и спорта;

5) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы Республики Крым "Информационное общество";

6) финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях;

7) финансового обеспечения получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

8) реализации мероприятий по поддержке общественных некоммерческих организаций в рамках Государственной программы Республики Крым "Социальная поддержка граждан Республики Крым";

9) реализации мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках Государственной программы Республики Крым "Социальная поддержка граждан Республики Крым";

10) реализации мероприятий, направленных на развитие предпринимательства и инновационной деятельности;

11) оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства через систему организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства;

12) реализации мероприятий, направленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в части развития системы поддержки и стимулирования экспорта Республики Крым;

13) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы Республики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России "Республика Крым - территория межнационального согласия";

14) осуществления мероприятий в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым;

15) предоставления субсидии некоммерческой организации Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым;

16) финансовой поддержки Некоммерческой организации "Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования";

17) предоставления регулярных целевых поступлений Некоммерческой организации "Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования" на осуществление уставной деятельности;

18) предоставления субсидии Некоммерческой организации "Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования" на оказание содействия в обеспечении стандартным жильем отдельных категорий граждан;

19) предоставления регулярных целевых поступлений Некоммерческой организации "Крымский региональный фонд развития промышленности" на осуществление уставной деятельности;

20) осуществления мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях";

21) оказания финансовой поддержки организации, осуществляющей спортивную подготовку детей, проявивших выдающиеся способности в области футбола.

Статья 19

Увеличивать (индексировать) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников государственных учреждений Республики Крым, на которые не распространяются указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", с 1 октября 2020 года на 3,0 процента.

Статья 20

Установить, что остатки средств бюджета Республики Крым на начало текущего финансового года могут направляться:

1) в объеме неполного использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Крым отчетного финансового года на увеличение объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Крым;

2) в объеме, не превышающем остаток средств на счете по учету средств бюджета Республики Крым, за исключением остатка средств дорожного фонда Республики Крым на покрытие временных кассовых разрывов;

3) в объеме бюджетных ассигнований на предоставление из бюджета Республики Крым местным бюджетам субсидий, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты.

Статья 21

1. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики Крым в соответствии с решениями руководителя финансового органа Республики Крым без внесения изменений в закон Республики Крым о бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств Республики Крым на предоставление бюджетным и автономным учреждениям Республики Крым субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств Республики Крым на реализацию непрограммных мероприятий;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, в связи с изменениями объемов финансового обеспечения государственных программ Республики Крым за счет бюджетных ассигнований на осуществление непрограммных направлений;

4) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов в целях реализации соответствующих национальных (федеральных) проектов согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств Республики Крым, между целевыми статьями расходов бюджета, в том числе на вновь вводимые, для отражения софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания, реорганизации, ликвидации государственных учреждений Республики Крым, государственных унитарных предприятий Республики Крым;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в связи с внесением изменений в утвержденные государственные программы Республики Крым (ведомственные целевые программы) в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в плановом периоде на реализацию мероприятий в рамках каждой государственной программы Республики Крым (ведомственной целевой программы).

2. Установить, что утверждение распределения между местными бюджетами субвенций, предоставляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов, в соответствии с пунктом 3 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливается нормативными правовыми актами Совета министров Республики Крым.

Статья 22

1. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Республики Крым из бюджета Республики Крым предоставляются на срок до одного года, на 2020 год в сумме 100000000,00 рубля, на 2021 год в сумме 100000000,00 рубля и на 2022 год в сумме 0,0 рубля.

2. Установить, что бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Республики Крым предоставляются из бюджета Республики Крым на основании обращения главы муниципального образования Республики Крым с целью покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований Республики Крым, со сроком возврата в 2020 году, в 2021 году и 2022 году соответственно.

3. Бюджетные кредиты предоставляются в пределах объемов, утвержденных бюджетом Республики Крым.

4. Установить плату за пользование бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.

5. В целях, установленных частью 2 настоящей статьи, бюджетные кредиты из бюджета Республики Крым предоставляются муниципальным образованиям Республики Крым без предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей.

6. Бюджетные кредиты из бюджета Республики Крым не предоставляются муниципальным образованиям Республики Крым, у которых:

1) не выполнены требования, установленные статьей 92.1, статьями 107 и 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) имеется просроченная задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом Республики Крым.

7. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями Республики Крым бюджетных кредитов на цели, указанные в настоящей статье, осуществляются в порядке, установленном Советом министров Республики Крым.

Статья 23

Предоставление в 2020 году из бюджета Республики Крым субсидии на проведение компенсационных выплат физическим лицам, имеющим вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действовавших на территории Республики Крым по состоянию на 18 марта 2014 года, превышающие 700 тысяч рублей, Автономной некоммерческой организацией "Фонд защиты вкладчиков" осуществляется в пределах поступления неналоговых доходов от реализации недвижимого имущества государственных бюджетных, автономных учреждений Республики Крым, находящегося в собственности Республики Крым, в части реализации основных средств.

Статья 24

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава Республики Крым С.Аксенов

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