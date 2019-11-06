Курс рубля назвали "слишком позитивным"

Новости

Не менее 15 человек погибли в перестрелке на юге Таиланда 06:27
Депутат законодательного совета Гонконга получил ножевое ранение 06:16
Преступники нашли новый способ кражи денег с карт 06:15
Дамаск вернул себе нефтяное месторождение в провинции Хасеке 05:54
В Чите двое осужденных сбежали из психбольницы 05:45
Бывший дипломат США заявил о необходимости признания Крыма российским 05:22
У берегов Камчатки произошло землетрясение 05:17
Малайзия стала основным перевалочным пунктом для террористов 05:03
В Сахалинской области создадут Тихоокеанский медицинский кластер 04:48
Госдеп раскритиковал решение Ирана начать обогащение урана в Фордо 04:45
В Приморье возобновили погрузку белух на суда для выпуска в море 04:42
Подводная лодка ТОФ атаковала отряд кораблей в Японском море 04:31
Составлен рейтинг профессий будущего 04:15
Родившийся в Московском зоопарке тигр Дизель отправился в США 04:04
WSJ: Польша испугалась укрепления Союзного государства 03:28
В ЕАО число жертв столкновения машин возросло до пяти 03:19
Джонсон попросил Трампа не вводить пошлины на европейские автомобили 03:15
В США нашли похищенные картины на сумму почти миллион долларов 02:41
Французский бизнесмен сместил Билла Гейтса в рейтинге Forbes 02:07
"Лион" опередил "Зенит" после победы над "Бенфикой" 01:55
Черышев получил травму в победном матче "Валенсии" в Лиге чемпионов 01:41
Сербия отказалась от покупки комплексов С-400 01:40
Футбольная ассоциация Англии отменила красную карточку Сона 00:54
На севере Мексики неизвестные убили девять американцев 00:47
Сирийские военные взял под контроль важный нефтепромысел 00:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Работу разведки показали на видео
Работу разведки показали на видео
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
Синоптики дали прогноз на предстоящую зиму
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
06.11.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Курс рубля назвали "слишком позитивным"

Текст: Роман Маркелов
Рубль в целом уверенно начал неделю на фоне оптимизма на глобальных площадках. Позитивная динамика нефтяного рынка (накануне баррель Brent впервые с сентября поднимался выше 63 долларов) тоже поддерживает российскую валюту, констатируют аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В отсутствие значимых макроэкономических данных оптимизма рынков на фоне слухов о возможной отмене части действующих в отношении Китая американских пошлин может оказаться вполне достаточно для того, чтобы удержать рубль на комфортных уровнях в течение всей недели (с попытками приблизиться к отметкам 63 в паре с долларом и 70 в паре с евро), отмечают Евдокимова и Жирнов.

Фото: РИА Новости
Дмитрий Медведев дал поручения для стимулирования экономики

В среду будут опубликованы данные по покупкам валюты российским Минфином в рамках бюджетного правила в ноябре. Минфин, вероятно, понизит целевой объем покупок в ноябре до 180 миллиардов рублей после 212 миллиардов рублей в октябре, прогнозирует начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. Но из-за меньшего количества рабочих дней среднедневной объем покупок почти не изменится, снизившись с 12 до 11,8 миллиарда рублей, отмечает он. Таким образом, давление этого фактора на курс рубля останется прежним, констатирует Кадулин. В этом контексте текущие уровни по рублю, с учетом графика погашений внешнего долга и покупок валюты, выглядят излишне позитивными, полагает эксперт.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля Обзор рынков
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

WSJ: Польша испугалась укрепления Союзного государства
Бывший дипломат США заявил о необходимости признания Крыма российским
Путин указал навести порядок с бюджетными местами в магистратурах
Сербия отказалась от покупки комплексов С-400
Песков заявил о неизменности позиции Кремля по транзиту газа