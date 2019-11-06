Лавров: Deutsche Welle признала некорректность своих действий

МИД РФ не считает нужным вводить ограничения в отношении иностранных СМИ, включая Deutsche Welle, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

По словам министра, ведомство не поддерживает идеи, которые направлены на лишение аккредитации любого СМИ, комментируя инициативу Госдумы по лишению аккредитации некоторых изданий, включая немецкий медиахолдинг.

"Они признали, что это не очень корректно было в контексте событий, которые проходили в то время в Москве. Одно дело освещать, другое дело - их готовить. А, по сути дела, они участвовали в подготовке этих протестных несанкционированных акций", - пояснил Лавров.

Глава МИД РФ особо отметил, что российская сторона стремится быть на уровне своих обязательств, что касается свободы деятельности журналистов, свободы слова в отличие от стран, запрещающих RT, Sputnik и другие российские ресурсы, строят серьезные препоны их деятельности.