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06.11.2019 13:09
Рубрика: Власть

Лавров: Deutsche Welle признала некорректность своих действий

Текст: Александр Саможнев

МИД РФ не считает нужным вводить ограничения в отношении иностранных СМИ, включая Deutsche Welle, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
Лавров прокомментировал ограничения на работу российских СМИ за рубежом

По словам министра, ведомство не поддерживает идеи, которые направлены на лишение аккредитации любого СМИ, комментируя инициативу Госдумы по лишению аккредитации некоторых изданий, включая немецкий медиахолдинг.

"Они признали, что это не очень корректно было в контексте событий, которые проходили в то время в Москве. Одно дело освещать, другое дело - их готовить. А, по сути дела, они участвовали в подготовке этих протестных несанкционированных акций", - пояснил Лавров.

Глава МИД РФ особо отметил, что российская сторона стремится быть на уровне своих обязательств, что касается свободы деятельности журналистов, свободы слова в отличие от стран, запрещающих RT, Sputnik и другие российские ресурсы, строят серьезные препоны их деятельности.

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