Лавров: Предложения Путина по Договору СНВ конструктивны

Предложения президента России Владимира Путина по обеспечению стратегической стабильности и перспективам продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) создают возможности для совместного поиска конструктивных решений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам министра, Москва поделилась оценками ситуации в сфере стратегической стабильности, прежде всего в контексте отношений между Россией и США после того, как вслед за Договором о противоракетной обороне Вашингтон прекратил действие и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По этим проблемам, равно как и по перспективам продления ДСНВ, президент Путин направил развернутые послания многим мировым лидерам, включая США и других членов НАТО. "Мы рассчитываем на то, что это позволит конструктивно рассматривать сложившуюся ситуацию и искать общеприемлемые пути ее преодоления", - заключил Сергей Лавров.