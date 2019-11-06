Лавров прокомментировал ограничения на работу российских СМИ за рубежом

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров убежден, что за попытками западных стран ввести ограничения на работу российских СМИ на самом деле стоит стремление ввести политическую цензуру.

"Вокруг российских медиаресурсов во многих странах нагнетается атмосфера враждебности, недоверия. Ярким примером этого стало недавнее мероприятие в Лондоне под громким названием "Конференция по свободе СМИ", на которую организаторы и британские власти не пустили российских представителей, как журналистов, так и дипломатов", - цитирует ТАСС выступление Лаврова на проходящей сегодня конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".

Целью подобных кулуарных проектов, по мнению министра иностранных дел РФ, является стремление размыть существующие универсальные и недискриминационные стандарты свободы СМИ.

"Ввести предвзятое регулирование информационных ресурсов, разделить их на наших и не наших. А если говорить прямо - ввести политическую цензуру", - заключил Сергей Лавров.