Лавров прокомментировал ограничения на работу российских СМИ за рубежом

"Вокруг российских медиаресурсов во многих странах нагнетается атмосфера враждебности, недоверия. Ярким примером этого стало недавнее мероприятие в Лондоне под громким названием "Конференция по свободе СМИ", на которую организаторы и британские власти не пустили российских представителей, как журналистов, так и дипломатов", - цитирует ТАСС выступление Лаврова на проходящей сегодня конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".
Целью подобных кулуарных проектов, по мнению министра иностранных дел РФ, является стремление размыть существующие универсальные и недискриминационные стандарты свободы СМИ.
"Ввести предвзятое регулирование информационных ресурсов, разделить их на наших и не наших. А если говорить прямо - ввести политическую цензуру", - заключил Сергей Лавров.