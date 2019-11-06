Льготы по ипотеке получат семьи с детьми-инвалидами

Оно вносит изменения в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей.

Получить льготную ипотеку под 6 процентов годовых могут семьи с двумя и более детьми, в которых хотя бы один ребенок рожден в 2018-2022 годах. А для жителей Дальнего Востока с двумя и более детьми ставка льготной ипотеки составляет 5 процентов.

Программа действует уже почти два года. Разницу между льготной и фактической ставкой банка по ипотечным кредитам компенсирует государство. В обновленных правилах указывается, что теперь на льготную ставку в 6 процентов могут также рассчитывать россияне, имеющих ребенка-инвалида, рожденного не позднее 31 декабря 2022 года. Для находящихся в аналогичной ситуации жителей Дальнего Востока льготная ставка по ипотеке составит 5 процентов годовых.

Воспользоваться льготой семьи с детьми-инвалидами смогут до конца 2022 года. Однако в случае установления инвалидности у ребенка, рожденного до 31 декабря 2022 года, после этого срока взять ипотеку на льготных условиях можно будет до конца 2027 года, указывается в документе.