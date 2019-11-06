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06.11.2019 23:01
Рубрика: Спорт

"Локомотив" проиграл "Ювентусу", пропустив в добавленное время

Текст: Илья Соболев
Московский "Локомотив" на своем поле уступил туринскому "Ювентусу" - 1:2 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, две недели назад "железнодорожники" с тем же счетом проиграли итальянскому топ-клубу и в гостях.

Криштиану Роналду бывал в России неоднократно в качестве игрока и "Манчестер Юнайтед", и "Реала", и сборной Португалии. И каждый раз его визит становился причиной сумасшедшего ажиотажа. Нынешний приезд португальца уже в составе "Ювентуса" исключением не стал. Столпотворение было уже в аэропорту, где игроков туринского клуба встречали люди, съехавшиеся чуть ли не со всей России и, само собой, у гостиницы в Измайлово, которую, как говорят, "Юве" снял целиком. Фанаты дежурили у входа в отель денно и нощно, а когда футболисты выходили, чтобы погрузиться в автобус, доставалось окрестным деревьям: люди забирались на них, чтобы получше увидеть своих кумиров.

Фото: Reuters
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А вот погода не стала делать для дорогих гостей исключений. За несколько часов до начала игры зарядил беспросветный дождь, который, правда, закончился аккурат к стартовому свистку. Но надо ли говорить, что ради Роналду и других туринских звезд болельщики готовы были пойти на многое. Некоторые на этом, кстати, обожглись, купив на сторонних сайтах фальшивые билеты за бешеные деньги: за пару часов у служебного входа таких бедолаг собралась целая толпа.

Между тем, "Ювентус" в Москве тоже не остался без поддержки. Речь, конечно, не об итальянских тиффози, которые пожаловали в первопрестольную в минимальном количестве. Просто "Старая синьора" давно уже является одним из самых популярных клубов в мире, и Россия в этом плане не исключение. В итоге на гостевом секторе заполнился весь нижний ярус и почти наполовину верхний. Ближе к концу первого тайма болельщики "Ювентуса" даже осмелились что-то поскандировать. Но в основном, конечно, было слышно фан-сектор "красно-зеленых". Правда, уже в самом начале матча ему пришлось притихнуть.

Наставник "Юве" Маурицио Сарри решил оставить в запаее Пауло Дибалу, человека оформившего дубль в ворота "Локо" в первом матче. Но гости повели в счете на четвертой минуте и без аргентинца. В этом туринцам помог голкипер хозяев Гилерме. После несложного удара Криштиану Роналду голкипер не смог зафиксировать мяч, а Арон Рэмси был уже тут как тут - 0:1.

Казалось, получив фору, "Ювентус" начнет играть по счету, но ничего такого не произошло. Гости и сами шли в атаку и, что важно, давали самовыражаться сопернику. На 12-й минуте "Локомотив" одну из таких возможностей использовал. Алексей Миранчук откликнулся на подачу с фланга, пробив головой в дальнюю штангу, а потом сам же сыграл на добивание - 1:1.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Турнирная обстановка требовала от подопечных Юрия Семина продолжать атаковать: поражение могло досрочно лишить "Локо" шансов на выход в плей-офф, а ничья просто осложняла российскому клубу борьбу за путевку. И ведь многообещающие подходы "Локомотиву" удавались. Правда, и "Ювентус" находил, чем ответить. На 34-й минуте Гилерме разом реабилитировался за свой чудовищный ляп, выручив команду после удара Гонсало Игуаина. А уже в концовке тайма забить мог Роналду, но его "выстрелу" не хватило точности.

Во втором тайме картина не сильно изменилась. Разве, что игра несколько успокоилась. "Ювентус" больше владел мячом, периодически угрожая воротам Гилерме дальними ударами. "Локо" пытался выбегать в контратаки. На исходе часа над Черкизово снова зарядил дождь, но он не помешал хозяевам организовать свой самый острый выпад после перерыва. Миранчук отправил Гжегожа Крыховяка на рандеву с вратарем "Ювентуса" Войцехом Щенсны: в польской дуэли лучше оказался голкипер, а удар Жоао Мариу с отскока на самой ленточки отразил капитан туринцев Леонардо Бонуччи.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Наказание за подобную расточительность последовало в самой концовке. Вышедший на замену Дуглас Коста на третьей добавленной минуте финтами раскидал защитников и прокинул мяч мимо Гилерме - 2:1. Отыграться у "Локомотива" уже не было времени.

Благодаря этой победе "Ювентус" с 10 очками вышел на временное первое место в группе "D". На втором - мадридский "Атлетико" (семь очков), который чуть позже сыграет с замыкающим квартет немецким "Байером" (0 очков). "Локо" - на третьем месте с тремя баллами.

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